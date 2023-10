Jennie delle Blackpink pubblica il suo singolo da solista You & Me

Jennie, membro della girlband Kpop delle Blackpink, pubblica venerdì 6 ottobre il suo nuovo singolo solista, You & Me.

La nuova canzone di Jennie è stata presentata, per la prima volta e in tutto il mondo, durante il Born Pink Tour delle Blackpink.

Il singolo esce in due versioni, l’originale e la Coachella Version che include una parte rap, usata durante la performance dell’artista al Coachella.

You & Me è il primo brano solista di Jennie ad uscire dal 2018, anno in cui la cantante ha rilasciato il suo singolo di debutto, Solo.

Testo You & Me Jennie

I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It’s just you and me tonight

I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It’s just you and me tonight

Look at you now look at me

How you ever ever gonna find someone like this

Look at you now look at me

How you ever ever gonna find someone like this

You’re the reason my heart skips drops

Just a little touch my world stops

Finally I know that you’re mine

I don’t want to fall

Don’t wanna play this game of love oh eh oh

There’s nowhere to hide

I really like it

Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do

I really like it

Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do

I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It’s just you and me tonight

I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It’s just you and me tonight

Look at you now look at me

How you ever ever gonna find someone like this

Look at you now look at me

How you ever ever gonna find someone like this

I don’t care about your first love,

This should be your last one

Nothin’ like your last one

You look better on me, that’s fashion

Won’t block your shot, lights camera action

Never been a love me or a love me not thing

Every petal better tell him better not change

I love you I love me a lot, wait

Which one I love better, better off not saying

I love you and me

Traduzione

Amo te e me

Ballare al chiaro di luna

Nessuno può vedere

Siamo solo io e te stasera

Amo te e me

Ballare al chiaro di luna

Nessuno può vedere

Siamo solo io e te stasera

Guardati, adesso guarda me

Come potrai mai trovare qualcuno così

Guardati, adesso guarda me

Come potrai mai trovare qualcuno così

Sei la ragione per cui il mio cuore batte forte

Basta un piccolo tocco e il mio mondo si ferma

Finalmente so che sei mio

Non voglio cadere

Non voglio giocare a questo gioco dell’amore oh eh oh

Non c’è nessun posto dove nascondersi

Mi piace veramente

Niente al mondo può farmi sentire come fai tu le cose che fai

mi piace veramente

Niente al mondo può farmi sentire come fai tu le cose che fai

Amo te e me

Ballare al chiaro di luna

Nessuno può vedere

Siamo solo io e te stasera

Amo te e me

Ballare al chiaro di luna

Nessuno può vedere

Siamo solo io e te stasera

Guardati, adesso guarda me

Come potrai mai trovare qualcuno così

Guardati, adesso guarda me

Come potrai mai trovare qualcuno così

Non mi interessa il tuo primo amore,

Questo dovrebbe essere l’ultimo

Niente come il tuo ultimo

Mi stai meglio, è di moda

Non bloccherà lo scatto, illumina l’azione della fotocamera

Non è mai stata una cosa che mi ama o non mi ama

È meglio che ogni petalo gli dica che è meglio non cambiare

Ti amo, mi amo tanto, aspetta

Quale amo di più, meglio non dirlo

Amo te e me

Chi è Jennie

Membro dal 2016 delle BLACKPINK, Jennie Kim è considerata una delle personalità femminili più influenti degli ultimi anni, portando avanti una carriera come cantante, rapper, attrice e icona del fashion.

Tra le altre cose, ha fatto il suo debutto come attrice nella serie HBO, The Idol accanto a The Weeknd e Lily-Rose Depp, con cui ha anche pubblicato il brano One of The Girls tratto dalla colonna sonora.

Alla fine del 2022, le Blackpink sono state elette dalla celebre rivista TIME come Entertainer of the Year e sono state il primo gruppo K-POP ad esibirsi in qualità di headliner al Festival Coachella.

“Lavoriamo sodo per sembrare delle supereroine” – ha raccontato Jennie nell’intervista con la testata – “Ma alla fine della giornata siamo solo delle ragazze molto normali”.