Arriva il ‘Mantra’ di Jennie: anteprima audio, testo e traduzione

Mantra è la prima uscita solista di Jennie da quando ha firmato un contratto con la Columbia Records tramite la compagnia Oddatelier, fondata l’anno scorso dopo aver lasciato la YG Entertainment. Il brano esce venerdì 11 ottobre 2024 ed è il primo da solista, dopo il singolo di successo You & Me.

In vista dell’uscita, Jennie ha stuzzicato i fan con delle immagini e video teaser, offrendo uno sguardo al sound del nuovo brano. I teaser presentavano una melodia breve ma avvincente, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan, desiderosi di ascoltare la canzone completa (fonte Genius.com).

Anteprima testo Mantra di Jennie

Pretty-pretty-pretty

(Ooh) It’s not that deep (Deep), I’m not that drunk (Drunk)

Sometimes girls just gotta have fun

Throw it back, all that ass

Me and my sis, we’re too attached

(Ooh) It’s not that deep (Deep), we’re not that dumb (Dumb)

Look at them bunnies on the run

Inside glowing like the sun (Sun, s—)

You’re gonna feel this every day

This that pretty girl mantra

Check you like commas

She’s that stunna

Pretty-pretty-pretty-pretty

This that pretty girl mantra

This that flauntra

Just touched down in L.A

Traduzione

Bella-bella-bella

(Ooh) Non è così profondo (Profondo), non sono così ubriaca (Ubriaco)

A volte le ragazze devono solo divertirsi

Ributtalo indietro, tutto quel c**o

Io e mia sorella, siamo troppo attaccate

(Ooh) Non è così profondo (Profondo), non siamo così stupide (Stupidi)

Guarda quei coniglietti in fuga

Dentro brillano come il sole (Sole, m—)

Lo sentirai ogni giorno

Questo è quel mantra della bella ragazza

Controlla se ti piacciono le virgole

È quella sbalorditiva

Bella-bella-bella-bella

Questo è quel mantra della bella ragazza

Questo è quello sfarzoso

Sono appena atterrata a L.A.

Cosa ne pensate di Mantra di Jennie?