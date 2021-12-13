Golden Globe 2022: Ecco la lista completa delle nomination scritto da Laura Boni 13 Dicembre 2021 Nonostante tutte le polemiche che hanno circondato la cerimonia della scorso anni, sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2022. La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) rivelato chi sono i candidati per i 79th Annual Golden Globe Awards che si terranno come sempre al Beverly Hilton a Beverly Hills. L’annuncio è stato trasmesso in diretta su goldenglobes.com e sul canale YouTube dei Golden Globes ed i presentatori erano la presidente del HFPA Helen Hoehne e Snoop Dogg. Nomination ai Golden Globe 2022 – Film: BEST MOTION PICTURE – DRAMA BELFAST CODA DUNE KING RICHARD THE POWER OF THE DOG BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA JESSICA CHASTAIN – THE EYES OF TAMMY FAYE OLIVIA COLMAN – THE LOST DAUGHTER NICOLE KIDMAN – BEING THE RICARDOS LADY GAGA – HOUSE OF GUCCI KRISTEN STEWART – SPENCER BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA MAHERSHALA ALI – SWAN SONG JAVIER BARDEM – BEING THE RICARDOS BENEDICT CUMBERBATCH – THE POWER OF THE DOG WILL SMITH – KING RICHARD DENZEL WASHINGTON – THE TRAGEDY OF MACBETH BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY CYRANO DON’T LOOK UP LICORICE PIZZA TICK, TICK…BOOM! WEST SIDE STORY BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY MARION COTILLARD – ANNETTE ALANA HAIM – LICORICE PIZZA JENNIFER LAWRENCE – DON’T LOOK UP EMMA STONE – CRUELLA RACHEL ZEGLER – WEST SIDE STORY BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY LEONARDO DICAPRIO – DON’T LOOK UP PETER DINKLAGE – CYRANO ANDREW GARFIELD – TICK, TICK…BOOM! COOPER HOFFMAN – LICORICE PIZZA ANTHONY RAMOS – IN THE HEIGHTS BEST MOTION PICTURE – ANIMATED ENCANTO FLEE LUCA MY SUNNY MAAD RAYA AND THE LAST DRAGON BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE) COMPARTMENT NO. 6 (FINLAND / RUSSIA / GERMANY) DRIVE MY CAR (JAPAN) THE HAND OF GOD (ITALY) A HERO (FRANCE / IRAN) PARALLEL MOTHERS (SPAIN) BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE CAITRIONA BALFE BELFAST ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY KIRSTEN DUNST THE POWER OF THE DOG AUNJANUE ELLIS KING RICHARD RUTH NEGGA PASSING BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE BEN AFFLECK THE TENDER BAR JAMIE DORNAN BELFAST CIARÁN HINDS BELFAST TROY KOTSUR CODA KODI SMIT-MCPHEE THE POWER OF THE DOG BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE KENNETH BRANAGH BELFAST JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG MAGGIE GYLLENHAAL THE LOST DAUGHTER STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY DENIS VILLENEUVE DUNE BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE PAUL THOMAS ANDERSON LICORICE PIZZA KENNETH BRANAGH BELFAST JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG ADAM MCKAY DON’T LOOK UP AARON SORKIN BEING THE RICARDOS BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH GERMAINE FRANCO ENCANTO JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS HANS ZIMMER DUNE BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE “BE ALIVE” — KING RICHARD Music by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter Lyrics by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter “DOS ORUGUITAS” — ENCANTO Music by: Lin-Manuel Miranda Lyrics by: Lin-Manuel Miranda “DOWN TO JOY” — BELFAST Music by: Van Morrison Lyrics by: Van Morrison “HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT Music by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman Lyrics by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman “NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE Music by: Billie Eilish, Finneas O’Connell Lyrics by: Billie Eilish, Finneas O’Connell Nomination ai Golden Globe 2022 – Serie TV: BEST TELEVISION SERIES – DRAMA LUPIN THE MORNING SHOW POSE SQUID GAME SUCCESSION BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA UZO ADUBA IN TREATMENT JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW CHRISTINE BARANSKI THE GOOD FIGHT ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA BRIAN COX SUCCESSION LEE JUNG-JAE SQUID GAME BILLY PORTER POSE JEREMY STRONG SUCCESSION OMAR SY LUPIN BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY THE GREAT HACKS ONLY MURDERS IN THE BUILDING RESERVATION DOGS TED LASSO APPLE BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY HANNAH EINBINDER HACKS ELLE FANNING THE GREAT ISSA RAE INSECURE TRACEE ELLIS ROSS BLACK-ISH JEAN SMART HACKS BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH NICHOLAS HOULT THE GREAT STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING JASON SUDEIKIS TED LASSO BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION DOPESICK IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY FX MAID MARE OF EASTTOWN THE UNDERGROUND RAILROAD BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION JESSICA CHASTAIN – SCENES FROM A MARRIAGE CYNTHIA ERIVO – GENIUS: ARETHA ELIZABETH OLSEN – WANDAVISION MARGARET QUALLEY – MAID KATE WINSLET – MARE OF EASTTOWN BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION PAUL BETTANY – WANDAVISION OSCAR ISAAC – SCENES FROM A MARRIAGE MICHAEL KEATON – DOPESICK EWAN MCGREGOR – HALSTON TAHAR RAHIM – THE SERPENT BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION JENNIFER COOLIDGE – THE WHITE LOTUS KAITLYN DEVER – DOPESICK ANDIE MACDOWELL – MAID SARAH SNOOK – SUCCESSION HANNAH WADDINGHAM – TED LASSO BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION BILLY CRUDUP – THE MORNING SHOW KIERAN CULKIN – SUCCESSION MARK DUPLASS – THE MORNING SHOW BRETT GOLDSTEIN – TED LASSO O YEONG-SU – SQUID GAME