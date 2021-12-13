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Golden Globe 2022: Ecco la lista completa delle nomination

scritto da Laura Boni
golden globe

Nonostante tutte le polemiche che hanno circondato la cerimonia della scorso anni, sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2022. La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) rivelato chi sono i candidati per i 79th Annual Golden Globe Awards che si terranno come sempre al Beverly Hilton a Beverly Hills. L’annuncio è stato trasmesso in diretta su goldenglobes.com e sul canale YouTube dei Golden Globes ed i presentatori erano la presidente del HFPA Helen Hoehne e Snoop Dogg.

Nomination ai Golden Globe 2022 – Film:

BEST MOTION PICTURE – DRAMA
BELFAST
CODA
DUNE
KING RICHARD
THE POWER OF THE DOG

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA
JESSICA CHASTAIN – THE EYES OF TAMMY FAYE
OLIVIA COLMAN – THE LOST DAUGHTER
NICOLE KIDMAN – BEING THE RICARDOS
LADY GAGA – HOUSE OF GUCCI
KRISTEN STEWART – SPENCER

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
MAHERSHALA ALI – SWAN SONG
JAVIER BARDEM – BEING THE RICARDOS
BENEDICT CUMBERBATCH – THE POWER OF THE DOG
WILL SMITH – KING RICHARD
DENZEL WASHINGTON – THE TRAGEDY OF MACBETH

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
CYRANO
DON’T LOOK UP
LICORICE PIZZA
TICK, TICK…BOOM!
WEST SIDE STORY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
MARION COTILLARD – ANNETTE
ALANA HAIM – LICORICE PIZZA
JENNIFER LAWRENCE – DON’T LOOK UP
EMMA STONE – CRUELLA
RACHEL ZEGLER – WEST SIDE STORY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
LEONARDO DICAPRIO – DON’T LOOK UP
PETER DINKLAGE – CYRANO
ANDREW GARFIELD – TICK, TICK…BOOM!
COOPER HOFFMAN – LICORICE PIZZA
ANTHONY RAMOS – IN THE HEIGHTS

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
ENCANTO
FLEE
LUCA
MY SUNNY MAAD
RAYA AND THE LAST DRAGON

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
COMPARTMENT NO. 6 (FINLAND / RUSSIA / GERMANY)
DRIVE MY CAR (JAPAN)
THE HAND OF GOD (ITALY)
A HERO (FRANCE / IRAN)
PARALLEL MOTHERS (SPAIN)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
CAITRIONA BALFE BELFAST
ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY
KIRSTEN DUNST THE POWER OF THE DOG
AUNJANUE ELLIS KING RICHARD
RUTH NEGGA PASSING

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
BEN AFFLECK THE TENDER BAR
JAMIE DORNAN BELFAST
CIARÁN HINDS BELFAST
TROY KOTSUR CODA
KODI SMIT-MCPHEE THE POWER OF THE DOG

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
KENNETH BRANAGH BELFAST
JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG
MAGGIE GYLLENHAAL THE LOST DAUGHTER
STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY
DENIS VILLENEUVE DUNE

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
PAUL THOMAS ANDERSON LICORICE PIZZA
KENNETH BRANAGH BELFAST
JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG
ADAM MCKAY DON’T LOOK UP
AARON SORKIN BEING THE RICARDOS

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH
GERMAINE FRANCO ENCANTO
JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG
ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS
HANS ZIMMER DUNE

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
“BE ALIVE” — KING RICHARD
Music by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
Lyrics by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter

“DOS ORUGUITAS” — ENCANTO
Music by: Lin-Manuel Miranda
Lyrics by: Lin-Manuel Miranda

“DOWN TO JOY” — BELFAST
Music by: Van Morrison
Lyrics by: Van Morrison

“HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT
Music by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
Lyrics by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman

“NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE
Music by: Billie Eilish, Finneas O’Connell
Lyrics by: Billie Eilish, Finneas O’Connell

Nomination ai Golden Globe 2022 – Serie TV:

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
LUPIN
THE MORNING SHOW
POSE
SQUID GAME
SUCCESSION

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
UZO ADUBA IN TREATMENT
JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW
CHRISTINE BARANSKI THE GOOD FIGHT
ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE
MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
BRIAN COX SUCCESSION
LEE JUNG-JAE SQUID GAME
BILLY PORTER POSE
JEREMY STRONG SUCCESSION
OMAR SY LUPIN

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
THE GREAT
HACKS
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
RESERVATION DOGS
TED LASSO APPLE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
HANNAH EINBINDER HACKS
ELLE FANNING THE GREAT
ISSA RAE INSECURE
TRACEE ELLIS ROSS BLACK-ISH
JEAN SMART HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH
NICHOLAS HOULT THE GREAT
STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JASON SUDEIKIS TED LASSO

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
DOPESICK
IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY FX
MAID
MARE OF EASTTOWN
THE UNDERGROUND RAILROAD

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JESSICA CHASTAIN – SCENES FROM A MARRIAGE
CYNTHIA ERIVO – GENIUS: ARETHA
ELIZABETH OLSEN – WANDAVISION
MARGARET QUALLEY – MAID
KATE WINSLET – MARE OF EASTTOWN

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
PAUL BETTANY – WANDAVISION
OSCAR ISAAC – SCENES FROM A MARRIAGE
MICHAEL KEATON – DOPESICK
EWAN MCGREGOR – HALSTON
TAHAR RAHIM – THE SERPENT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
JENNIFER COOLIDGE – THE WHITE LOTUS
KAITLYN DEVER – DOPESICK
ANDIE MACDOWELL – MAID
SARAH SNOOK – SUCCESSION
HANNAH WADDINGHAM – TED LASSO

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
BILLY CRUDUP – THE MORNING SHOW
KIERAN CULKIN – SUCCESSION
MARK DUPLASS – THE MORNING SHOW
BRETT GOLDSTEIN – TED LASSO
O YEONG-SU – SQUID GAME

Laura Boni

Giornalista, appassionata di film e serie tv, fashion e beauty addicted, ma soprattutto un'inguaribile sognatrice

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