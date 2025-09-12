Ed Sheeran – In Other Words: audio, testo e traduzione della canzone

In Other Words è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 Settembre. Il brano è una dolcissima dedica alla persona amata nella quale il cantante elenca tutte le cose che non vuole perdersi.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo.

Ascolta In Other Words di Ed Sheeran:

Testo:

[Verse 1]

Give me your eyes, bringing in the morning

Give me sunrise

Give me your smile, all your hidden corners

Give me surprise

Give me all your flaws and all your quirks

How you braid your hair and tie your shirts

Give me how you laugh, how you hurt, when you do

[Pre-Chorus]

Give me how you eat and how you run

Give me what you hate and how you love

Give me what you hide away and think is uncool

[Chorus]

Give me all your fears

Give me all your dreams

Give me all you’re scared to lose

Give me all your future

Give me all your blues

In other words, give me all of you

[Verse 2]

Give me your time, I’ll take any moment

My one for life

Give me your light and give me your shadow

I’m right by your side

Give me how you kiss and how you shout

To leave your clothes around our house

Give me how you checks the logs before we both sleep

Give me your ideas and “Babe, come here”s

And all your sad and happy tears

And how without your breakfast tea, you’re incomplete

[Chorus]

Give me all your hopes

Give me all your doubts

Give me all your workday news

Give me all your secrets

Give me all your truths

In other words, give me all of you

[Bridge]

All of the stars in the moonlit sky

Couldn’t match what you are to me

[Pre-Chorus]

Give me your hand

Give me your forever

Give me the chance

[Chorus]

Give me now and then

Give me promises

Give me there’s nothing to prove

Give me all your wins

Give me all you lose

In other words, give me all of you

[Outro]

Give me all your dates

Till our days are through

In other words, give me all of you

In other words, give me all of you

Traduzione di In Other words di Ed Sheeran:

[Verse 1]

Dammi i tuoi occhi, brillanti al mattino

Dammi l’alba

Dammi il tuo sorriso, tutti i tuoi spigoli nascosti

Dammi sorpresa

dammi tutti i tuoi difetti e imperfezioni

come intrecci i capelli e annodi le magliette

dammi la tua risata, il modo in cui provi dolore, quando stai male

[Pre-Chorus]

dammi il modo in cui mangi, il modo in cui corri

dammi quello che odi e ami

dammi quelli che nascondi e quello che pensi non sia cool

[Chorus]

dammi le tue paure

dammi i tuoi sogni

dammi quello che hai paura di perdere

dammi tutto il tuo futuro

dammi i tuoi giorni no

in atre parole, dammi tutto di te

[Verse 2]

Dammi il tuo tempo, prenderò ogni istante

la mia unica vita

dammi la tua luce, dammi le tue tenebre

dammi il tuo lato migliore

dammi il modo in cui baci e quello in cui urli

come lasci i vestiti in giro per casa

dammi come controlli tutto prima di andare entrabi a dormire

dammi le tue idee e i tuoi “Amore vieni qui”

e tutte le tue lacrime tristi e felici

e come senza il tuo te del mattino sei incompleta

[Chorus]

Dammi i le tue speranze

Dammi i tuoi dubbi

Dammi le notizie della tua giornata di lavoro

dammi tutti i tuoi segreti

dammi tutte le tue verità

in atre parole, dammi tutto di te

[Bridge]

Tutte le stelle nel cielo illuminato dalla luna

non possono eguagliare quello che sei per me

[Pre-Chorus]

Dammi la tua mano

dammi il tuo per sempre

dammi una possibilità

[Chorus]

dammi ora e domani

Dammi promesse

dammi il non c’è nulla da dimostrare

dimmi le tue vittorie

dammi le tue sconfitte

in atre parole, dammi tutto di te

[Outro]

dammi tutti i tuoi appuntamenti

finché non finiscono i giorni

in atre parole, dammi tutto di te

in atre parole, dammi tutto di te