Ed Sheeran – In Other Words: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Laura Boni 12 Settembre 2025 In Other Words è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 Settembre. Il brano è una dolcissima dedica alla persona amata nella quale il cantante elenca tutte le cose che non vuole perdersi. Acquista il nuovo disco PLAY! Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo. Ascolta In Other Words di Ed Sheeran: Testo: [Verse 1] Give me your eyes, bringing in the morning Give me sunrise Give me your smile, all your hidden corners Give me surprise Give me all your flaws and all your quirks How you braid your hair and tie your shirts Give me how you laugh, how you hurt, when you do [Pre-Chorus] Give me how you eat and how you run Give me what you hate and how you love Give me what you hide away and think is uncool [Chorus] Give me all your fears Give me all your dreams Give me all you’re scared to lose Give me all your future Give me all your blues In other words, give me all of you [Verse 2] Give me your time, I’ll take any moment My one for life Give me your light and give me your shadow I’m right by your side Give me how you kiss and how you shout To leave your clothes around our house Give me how you checks the logs before we both sleep Give me your ideas and “Babe, come here”s And all your sad and happy tears And how without your breakfast tea, you’re incomplete [Chorus] Give me all your hopes Give me all your doubts Give me all your workday news Give me all your secrets Give me all your truths In other words, give me all of you [Bridge] All of the stars in the moonlit sky Couldn’t match what you are to me [Pre-Chorus] Give me your hand Give me your forever Give me the chance [Chorus] Give me now and then Give me promises Give me there’s nothing to prove Give me all your wins Give me all you lose In other words, give me all of you [Outro] Give me all your dates Till our days are through In other words, give me all of you In other words, give me all of you Traduzione di In Other words di Ed Sheeran: [Verse 1] Dammi i tuoi occhi, brillanti al mattino Dammi l’alba Dammi il tuo sorriso, tutti i tuoi spigoli nascosti Dammi sorpresa dammi tutti i tuoi difetti e imperfezioni come intrecci i capelli e annodi le magliette dammi la tua risata, il modo in cui provi dolore, quando stai male [Pre-Chorus] dammi il modo in cui mangi, il modo in cui corri dammi quello che odi e ami dammi quelli che nascondi e quello che pensi non sia cool [Chorus] dammi le tue paure dammi i tuoi sogni dammi quello che hai paura di perdere dammi tutto il tuo futuro dammi i tuoi giorni no in atre parole, dammi tutto di te [Verse 2] Dammi il tuo tempo, prenderò ogni istante la mia unica vita dammi la tua luce, dammi le tue tenebre dammi il tuo lato migliore dammi il modo in cui baci e quello in cui urli come lasci i vestiti in giro per casa dammi come controlli tutto prima di andare entrabi a dormire dammi le tue idee e i tuoi “Amore vieni qui” e tutte le tue lacrime tristi e felici e come senza il tuo te del mattino sei incompleta [Chorus] Dammi i le tue speranze Dammi i tuoi dubbi Dammi le notizie della tua giornata di lavoro dammi tutti i tuoi segreti dammi tutte le tue verità in atre parole, dammi tutto di te [Bridge] Tutte le stelle nel cielo illuminato dalla luna non possono eguagliare quello che sei per me [Pre-Chorus] Dammi la tua mano dammi il tuo per sempre dammi una possibilità [Chorus] dammi ora e domani Dammi promesse dammi il non c’è nulla da dimostrare dimmi le tue vittorie dammi le tue sconfitte in atre parole, dammi tutto di te [Outro] dammi tutti i tuoi appuntamenti finché non finiscono i giorni in atre parole, dammi tutto di te in atre parole, dammi tutto di te