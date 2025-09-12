GingerGeneration.it

Ed Sheeran – In Other Words: audio, testo e traduzione della canzone

scritto da Laura Boni
In Other Words è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 Settembre. Il brano è una dolcissima dedica alla persona amata nella quale il cantante elenca tutte le cose che non vuole perdersi.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo.

Ascolta In Other Words di Ed Sheeran:

Testo:

[Verse 1]
Give me your eyes, bringing in the morning
Give me sunrise
Give me your smile, all your hidden corners
Give me surprise
Give me all your flaws and all your quirks
How you braid your hair and tie your shirts
Give me how you laugh, how you hurt, when you do

[Pre-Chorus]
Give me how you eat and how you run
Give me what you hate and how you love
Give me what you hide away and think is uncool

[Chorus]
Give me all your fears
Give me all your dreams
Give me all you’re scared to lose
Give me all your future
Give me all your blues
In other words, give me all of you

[Verse 2]
Give me your time, I’ll take any moment
My one for life
Give me your light and give me your shadow
I’m right by your side
Give me how you kiss and how you shout
To leave your clothes around our house
Give me how you checks the logs before we both sleep
Give me your ideas and “Babe, come here”s
And all your sad and happy tears
And how without your breakfast tea, you’re incomplete

[Chorus]
Give me all your hopes
Give me all your doubts
Give me all your workday news
Give me all your secrets
Give me all your truths
In other words, give me all of you

[Bridge]
All of the stars in the moonlit sky
Couldn’t match what you are to me

[Pre-Chorus]
Give me your hand
Give me your forever
Give me the chance

[Chorus]
Give me now and then
Give me promises
Give me there’s nothing to prove
Give me all your wins
Give me all you lose
In other words, give me all of you

[Outro]
Give me all your dates
Till our days are through
In other words, give me all of you
In other words, give me all of you

Traduzione di In Other words di Ed Sheeran:
[Verse 1]
Dammi i tuoi occhi, brillanti al mattino
Dammi l’alba
Dammi il tuo sorriso, tutti i tuoi spigoli nascosti
Dammi sorpresa
dammi tutti i tuoi difetti e imperfezioni
come intrecci i capelli e annodi le magliette
dammi la tua risata, il modo in cui provi dolore, quando stai male

[Pre-Chorus]
dammi il modo in cui mangi, il modo in cui corri
dammi quello che odi e ami
dammi quelli che nascondi e quello che pensi non sia cool

[Chorus]
dammi le tue paure
dammi i tuoi sogni
dammi quello che hai paura di perdere
dammi tutto il tuo futuro
dammi i tuoi giorni no
in atre parole, dammi tutto di te

[Verse 2]
Dammi il tuo tempo, prenderò ogni istante
la mia unica vita
dammi la tua luce, dammi le tue tenebre
dammi il tuo lato migliore
dammi il modo in cui baci e quello in cui urli
come lasci i vestiti in giro per casa
dammi come controlli tutto prima di andare entrabi a dormire
dammi le tue idee e i tuoi “Amore vieni qui”
e tutte le tue lacrime tristi e felici
e come senza il tuo te del mattino sei incompleta

[Chorus]
Dammi i le tue speranze
Dammi i tuoi dubbi
Dammi le notizie della tua giornata di lavoro
dammi tutti i tuoi segreti
dammi tutte le tue verità
in atre parole, dammi tutto di te

[Bridge]
Tutte le stelle nel cielo illuminato dalla luna
non possono eguagliare quello che sei per me

[Pre-Chorus]
Dammi la tua mano
dammi il tuo per sempre
dammi una possibilità

[Chorus]
dammi ora e domani
Dammi promesse
dammi il non c’è nulla da dimostrare
dimmi le tue vittorie
dammi le tue sconfitte
in atre parole, dammi tutto di te

[Outro]
dammi tutti i tuoi appuntamenti
finché non finiscono i giorni
in atre parole, dammi tutto di te
in atre parole, dammi tutto di te

