Ed Sheeran – Don’t Look Down: audio, testo e traduzione della canzone

Don’t Look Down è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Don’t Look Down di Ed Sheeran:

Testo:

Can you see the wreckage now

Of all we had and all we lost

The smell of roses, broken glass

All the tears and all the scars

Did we get the message?

Of all the love and what it cost

We’re unfolding, holding on now

Will it get better?

There’s nothing left

It was forever

So what is next?

Just to be heaven lost grip then fell

Now we’re speeding to the ground

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

Give ourselves a second now

To take a breath and take a pause

We’re imploding into dust

And I don’t know how to make it stop

Write a different ending now

To turn this storm into a calm

Turning pages, burning out now

Will it get better?

There’s nothing left

It was forever

So what is next?

Used to be heaven, lost grip, then fell

Now we’re speeding to the ground

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

Let it fade away

Let it fade away

Let it fade away, till we feel nothing

Let it fade away

Let it fade away

Let it fade away, till we feel nothing

It’s almost over don’t look down

It’s almost over don’t look down

Traduzione di Don’t Look Down di Ed Sheeran:

Riesci a vedere il relitto ora?

Di tutto ciò che avevamo e di tutto ciò che abbiamo perso.

Il profumo delle rose, dei vetri rotti.

Tutte le lacrime e tutte le cicatrici.

Abbiamo ricevuto il messaggio?

Di tutto l’amore e di ciò che è costato.

Ci stiamo aprendo, resistendo ora.

Andrà meglio?

Non è rimasto niente.

È stato per sempre.

Allora, cosa c’è dopo?

Solo per essere il paradiso, ho perso la presa e poi sono caduto.

Ora stiamo sfrecciando verso terra.

È quasi finita, non guardare in basso.

È quasi finita, non guardare in basso.

È quasi finita, non guardare in basso.

È quasi finita, non guardare in basso.

Concediamoci un secondo ora.

Per prendere fiato e fare una pausa.

Stiamo implodendo in polvere.

E non so come fermarlo.

Scriviamo un finale diverso ora.

Per trasformare questa tempesta in calma.

Voltiamo pagina, bruciando ora.

Andrà meglio?

Non è rimasto niente.

È stato per sempre.

Allora, cosa c’è dopo? Era il paradiso, ho perso la presa, poi sono caduto

Ora stiamo sfrecciando verso terra

È quasi finita, non guardare in basso

È quasi finita, non guardare in basso

È quasi finita, non guardare in basso

È quasi finita, non guardare in basso

Lascia che svanisca

Lascia che svanisca

Lascia che svanisca, finché non sentiamo più nulla

Lascia che svanisca

Lascia che svanisca

Lascia che svanisca, finché non sentiamo più nulla

È quasi finita, non guardare in basso

È quasi finita, non guardare in basso