GingerGeneration.it

Ed Sheeran – Slowly: audio, testo e traduzione della canzone

scritto da Giovanna Codella
play ed sheeran

Slowly è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Acquista il nuovo disco PLAY!

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Slowly di Ed Sheeran:

Testo:

You packed your bags and booked a plane
The taxi’s taking you away
I know it’s just a couple days
A second without you is pain
Maybe I’m just a fool who loves you

When you’re here it’s a sunny place
But when you’re gone I can’t explain
How everything seems to turn to grey
Even food just loses taste
Maybe I’m just a fool who loves you

When we are saying goodbye
You ask me will I miss you?
Well I just can’t lie
I just can’t lie

I’m dying alive everytime that you leave
Cause a life without you’s not one I want to live
Kill me slowly
Kill me slowly

Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting
This is knife in the heart love that we’ve fallen in
Kill me slowly
Kill me slowly

The scent of you on the pillowcase
The photo wall that has never changed
Sat on a bed in our little place
I’m still counting down the days
Maybe I’m just a fool who loves you

Memories are all I got here
Until you call
But whenever I hear your voice
Like you’re in this room
Then maybe I’m just a fool who loves you

When we are saying goodbye
You ask me will I miss you?
Well I just can’t lie
I just can’t lie

I’m dying alive everytime that you leave
Cause a life without you’s not one I want to live
Kill me slowly
Kill me slowly

Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting
This is knife in the heart love that we’ve fallen in
Kill me slowly
Kill me slowly

Kill me slowly
Kill me slowly

Oh I’m dying alive everytime that you leave
Cause a life without you’s not one I want to live

Kill me slowly

Traduzione di Slowly di Ed Sheeran:

Hai fatto le valigie e prenotato un aereo
Il taxi ti sta portando via
So che sono solo un paio di giorni
Un secondo senza di te è un dolore
Forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando sei qui è un posto soleggiato
Ma quando non ci sei non riesco a spiegare
Come tutto sembra diventare grigio
Persino il cibo perde sapore
Forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando ci salutiamo
Mi chiedi se mi mancherai?
Beh, non posso proprio mentire
Non posso proprio mentire

Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai
Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere
Uccidimi lentamente
Uccidimi lentamente

Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci
Questo è un amore conficcato nel cuore in cui ci siamo innamorati
Uccidimi lentamente
Uccidimi lentamente

Il tuo profumo sulla federa
La parete delle foto che non è mai cambiata
Seduto su un letto nel nostro piccolo posto
Sto ancora contando i giorni
Forse sono solo uno sciocco che ti ama

I ricordi sono tutto ciò che ho qui
Finché non chiami
Ma ogni volta che sento la tua voce
Come se fossi in questa stanza
Allora forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando ci diciamo addio
Mi chiedi se mi mancherai? Beh, non posso proprio mentire
Non posso proprio mentire

Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai
Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere
Uccidimi lentamente
Uccidimi lentamente

Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci
Questo è un coltello nel cuore, l’amore in cui ci siamo innamorati
Uccidimi lentamente
Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente
Uccidimi lentamente

Oh, sto morendo vivo ogni volta che te ne vai
Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere

Uccidimi lentamente

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati