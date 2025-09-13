Ed Sheeran – Slowly: audio, testo e traduzione della canzone

Slowly è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Slowly di Ed Sheeran:

Testo:

You packed your bags and booked a plane

The taxi’s taking you away

I know it’s just a couple days

A second without you is pain

Maybe I’m just a fool who loves you

When you’re here it’s a sunny place

But when you’re gone I can’t explain

How everything seems to turn to grey

Even food just loses taste

Maybe I’m just a fool who loves you

When we are saying goodbye

You ask me will I miss you?

Well I just can’t lie

I just can’t lie

I’m dying alive everytime that you leave

Cause a life without you’s not one I want to live

Kill me slowly

Kill me slowly

Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting

This is knife in the heart love that we’ve fallen in

Kill me slowly

Kill me slowly

The scent of you on the pillowcase

The photo wall that has never changed

Sat on a bed in our little place

I’m still counting down the days

Maybe I’m just a fool who loves you

Memories are all I got here

Until you call

But whenever I hear your voice

Like you’re in this room

Then maybe I’m just a fool who loves you

When we are saying goodbye

You ask me will I miss you?

Well I just can’t lie

I just can’t lie

I’m dying alive everytime that you leave

Cause a life without you’s not one I want to live

Kill me slowly

Kill me slowly

Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting

This is knife in the heart love that we’ve fallen in

Kill me slowly

Kill me slowly

Kill me slowly

Kill me slowly

Oh I’m dying alive everytime that you leave

Cause a life without you’s not one I want to live

Kill me slowly

Traduzione di Slowly di Ed Sheeran:

Hai fatto le valigie e prenotato un aereo

Il taxi ti sta portando via

So che sono solo un paio di giorni

Un secondo senza di te è un dolore

Forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando sei qui è un posto soleggiato

Ma quando non ci sei non riesco a spiegare

Come tutto sembra diventare grigio

Persino il cibo perde sapore

Forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando ci salutiamo

Mi chiedi se mi mancherai?

Beh, non posso proprio mentire

Non posso proprio mentire

Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai

Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci

Questo è un amore conficcato nel cuore in cui ci siamo innamorati

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Il tuo profumo sulla federa

La parete delle foto che non è mai cambiata

Seduto su un letto nel nostro piccolo posto

Sto ancora contando i giorni

Forse sono solo uno sciocco che ti ama

I ricordi sono tutto ciò che ho qui

Finché non chiami

Ma ogni volta che sento la tua voce

Come se fossi in questa stanza

Allora forse sono solo uno sciocco che ti ama

Quando ci diciamo addio

Mi chiedi se mi mancherai? Beh, non posso proprio mentire

Non posso proprio mentire

Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai

Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci

Questo è un coltello nel cuore, l’amore in cui ci siamo innamorati

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Uccidimi lentamente

Oh, sto morendo vivo ogni volta che te ne vai

Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere

Uccidimi lentamente