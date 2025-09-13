Ed Sheeran – Slowly: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Giovanna Codella 13 Settembre 2025 Slowly è una della ballate romantiche che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita il 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed. Acquista il nuovo disco PLAY! Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo. Ascolta Slowly di Ed Sheeran: Testo: You packed your bags and booked a plane The taxi’s taking you away I know it’s just a couple days A second without you is pain Maybe I’m just a fool who loves you When you’re here it’s a sunny place But when you’re gone I can’t explain How everything seems to turn to grey Even food just loses taste Maybe I’m just a fool who loves you When we are saying goodbye You ask me will I miss you? Well I just can’t lie I just can’t lie I’m dying alive everytime that you leave Cause a life without you’s not one I want to live Kill me slowly Kill me slowly Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting This is knife in the heart love that we’ve fallen in Kill me slowly Kill me slowly The scent of you on the pillowcase The photo wall that has never changed Sat on a bed in our little place I’m still counting down the days Maybe I’m just a fool who loves you Memories are all I got here Until you call But whenever I hear your voice Like you’re in this room Then maybe I’m just a fool who loves you When we are saying goodbye You ask me will I miss you? Well I just can’t lie I just can’t lie I’m dying alive everytime that you leave Cause a life without you’s not one I want to live Kill me slowly Kill me slowly Although I’ll see you again, that don’t mean it don’t sting This is knife in the heart love that we’ve fallen in Kill me slowly Kill me slowly Kill me slowly Kill me slowly Oh I’m dying alive everytime that you leave Cause a life without you’s not one I want to live Kill me slowly Traduzione di Slowly di Ed Sheeran: Hai fatto le valigie e prenotato un aereo Il taxi ti sta portando via So che sono solo un paio di giorni Un secondo senza di te è un dolore Forse sono solo uno sciocco che ti ama Quando sei qui è un posto soleggiato Ma quando non ci sei non riesco a spiegare Come tutto sembra diventare grigio Persino il cibo perde sapore Forse sono solo uno sciocco che ti ama Quando ci salutiamo Mi chiedi se mi mancherai? Beh, non posso proprio mentire Non posso proprio mentire Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci Questo è un amore conficcato nel cuore in cui ci siamo innamorati Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Il tuo profumo sulla federa La parete delle foto che non è mai cambiata Seduto su un letto nel nostro piccolo posto Sto ancora contando i giorni Forse sono solo uno sciocco che ti ama I ricordi sono tutto ciò che ho qui Finché non chiami Ma ogni volta che sento la tua voce Come se fossi in questa stanza Allora forse sono solo uno sciocco che ti ama Quando ci diciamo addio Mi chiedi se mi mancherai? Beh, non posso proprio mentire Non posso proprio mentire Sto morendo vivo ogni volta che te ne vai Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Anche se ti rivedrò, questo non significa che non bruci Questo è un coltello nel cuore, l’amore in cui ci siamo innamorati Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Uccidimi lentamente Oh, sto morendo vivo ogni volta che te ne vai Perché una vita senza di te non è quella che voglio vivere Uccidimi lentamente