Wicked For Good: testo e traduzione di I’m Not That Girl

scritto da Giovanna Codella
wicked for good colonna sonora

I’m Not That Girl è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good, cantata da Elphaba. Nonostante le attenzioni di Glinda (Ariana Grande), il principe Fiyero (Jonathan Bailey) mostra un certo interesse per quella che è la futura Strega dell’Ovest (Cynthia Erivo). Tuttavia, una volta rimasta sola, Elphaba si rende conto che i ragazzi come lui di solito non escono con ragazze come lei.

Testo I’m Not That Girl da Wicked for Good

[ELPHABA]
Hands touch, eyes meet
Sudden silence, sudden heat
Hearts leap in a giddy whirl
He could be that boy
But I’m not that girl

Don’t dream too far
Don’t lose sight of who you are
Don’t remember that rush of joy
He could be that boy
I’m not that girl

Ev’ry so often, we long to steal
To the land of what-might-have-been
But that doesn’t soften the ache we feel
When reality sets back in

Blithe smile, lithe limb
She who’s winsome, she wins him
Gold hair with a gentle curl
That’s the girl he chose
And Heaven knows
I’m not that girl

Don’t wish, don’t start
Wishing only wounds the heart
I wasn’t born for the rose and the pearl
There’s a girl I know
He loves her so
Mm-mm
I’m not that girl

Traduzione I’m Not That Girl da Wicked for Good

[ELPHABA]
Mani che si toccano, occhi che si incontrano
Silenzio improvviso, calore improvviso
I cuori sussultano in un vortice vertiginoso
Potrebbe essere quel ragazzo
Ma io non sono quella ragazza

Non sognare troppo lontano
Non perdere di vista chi sei
Non ricordare quell’ondata di gioia
Potrebbe essere quel ragazzo
Io non sono quella ragazza

Ogni tanto, desideriamo rubare
Nella terra di ciò che avrebbe potuto essere
Ma questo non allevia il dolore che proviamo
Quando la realtà si fa sentire

Sorriso allegro, arto agile
Colei che è attraente, lo conquista
Capelli dorati con un ricciolo delicato
Quella è la ragazza che ha scelto
E il cielo sa
Non sono quella ragazza

Non desiderare, non iniziare
Desiderare ferisce solo il cuore
Non sono nata per la rosa e la perla
C’è una ragazza che conosco
Lui la ama così tanto
Mm-mm
Non sono quella ragazza

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

