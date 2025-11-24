Wicked For Good: testo e traduzione di I’m Not That Girl scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2025 I’m Not That Girl è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good, cantata da Elphaba. Nonostante le attenzioni di Glinda (Ariana Grande), il principe Fiyero (Jonathan Bailey) mostra un certo interesse per quella che è la futura Strega dell’Ovest (Cynthia Erivo). Tuttavia, una volta rimasta sola, Elphaba si rende conto che i ragazzi come lui di solito non escono con ragazze come lei. Ascolta qui la canzone Testo I’m Not That Girl da Wicked for Good [ELPHABA] Hands touch, eyes meet Sudden silence, sudden heat Hearts leap in a giddy whirl He could be that boy But I’m not that girl Don’t dream too far Don’t lose sight of who you are Don’t remember that rush of joy He could be that boy I’m not that girl Ev’ry so often, we long to steal To the land of what-might-have-been But that doesn’t soften the ache we feel When reality sets back in Blithe smile, lithe limb She who’s winsome, she wins him Gold hair with a gentle curl That’s the girl he chose And Heaven knows I’m not that girl Don’t wish, don’t start Wishing only wounds the heart I wasn’t born for the rose and the pearl There’s a girl I know He loves her so Mm-mm I’m not that girl Traduzione I’m Not That Girl da Wicked for Good [ELPHABA] Mani che si toccano, occhi che si incontrano Silenzio improvviso, calore improvviso I cuori sussultano in un vortice vertiginoso Potrebbe essere quel ragazzo Ma io non sono quella ragazza Non sognare troppo lontano Non perdere di vista chi sei Non ricordare quell’ondata di gioia Potrebbe essere quel ragazzo Io non sono quella ragazza Ogni tanto, desideriamo rubare Nella terra di ciò che avrebbe potuto essere Ma questo non allevia il dolore che proviamo Quando la realtà si fa sentire Sorriso allegro, arto agile Colei che è attraente, lo conquista Capelli dorati con un ricciolo delicato Quella è la ragazza che ha scelto E il cielo sa Non sono quella ragazza Non desiderare, non iniziare Desiderare ferisce solo il cuore Non sono nata per la rosa e la perla C’è una ragazza che conosco Lui la ama così tanto Mm-mm Non sono quella ragazza La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.