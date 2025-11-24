Wicked For Good: testo e traduzione di I’m Not That Girl

I’m Not That Girl è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good, cantata da Elphaba. Nonostante le attenzioni di Glinda (Ariana Grande), il principe Fiyero (Jonathan Bailey) mostra un certo interesse per quella che è la futura Strega dell’Ovest (Cynthia Erivo). Tuttavia, una volta rimasta sola, Elphaba si rende conto che i ragazzi come lui di solito non escono con ragazze come lei.

Ascolta qui la canzone

Testo I’m Not That Girl da Wicked for Good

[ELPHABA]

Hands touch, eyes meet

Sudden silence, sudden heat

Hearts leap in a giddy whirl

He could be that boy

But I’m not that girl

Don’t dream too far

Don’t lose sight of who you are

Don’t remember that rush of joy

He could be that boy

I’m not that girl

Ev’ry so often, we long to steal

To the land of what-might-have-been

But that doesn’t soften the ache we feel

When reality sets back in

Blithe smile, lithe limb

She who’s winsome, she wins him

Gold hair with a gentle curl

That’s the girl he chose

And Heaven knows

I’m not that girl

Don’t wish, don’t start

Wishing only wounds the heart

I wasn’t born for the rose and the pearl

There’s a girl I know

He loves her so

Mm-mm

I’m not that girl

Traduzione I’m Not That Girl da Wicked for Good

[ELPHABA]

Mani che si toccano, occhi che si incontrano

Silenzio improvviso, calore improvviso

I cuori sussultano in un vortice vertiginoso

Potrebbe essere quel ragazzo

Ma io non sono quella ragazza

Non sognare troppo lontano

Non perdere di vista chi sei

Non ricordare quell’ondata di gioia

Potrebbe essere quel ragazzo

Io non sono quella ragazza

Ogni tanto, desideriamo rubare

Nella terra di ciò che avrebbe potuto essere

Ma questo non allevia il dolore che proviamo

Quando la realtà si fa sentire

Sorriso allegro, arto agile

Colei che è attraente, lo conquista

Capelli dorati con un ricciolo delicato

Quella è la ragazza che ha scelto

E il cielo sa

Non sono quella ragazza

Non desiderare, non iniziare

Desiderare ferisce solo il cuore

Non sono nata per la rosa e la perla

C’è una ragazza che conosco

Lui la ama così tanto

Mm-mm

Non sono quella ragazza

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.