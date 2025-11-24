Wicked For Good: testo e traduzione di Wonderful

Wonderful è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good, cantata dal Mago, Glinda ed Elphaba. Quest’ultima cercare di liberare una scimmia volante a cui ha messo le ali. Il Mago, però, la trova prima che possa portare a termine il suo proposito.

Nella canzone, il Mago spiega a Elphaba come è diventato amato dal popolo di Oz e le promette di renderla “meravigliosa” a sua volta. In seguito, la strega rifiuta tale proposta e fugge dalla Città di Smeraldo.

Ascolta qui la canzone

Testo Wonderful da Wicked For Good

[Wizard]

Take it from a wise old carney

Once folks buy into your blarney

It becomes the thing they’ll most hold on to

Once they’ve swallowed sham and hokum

Folks and logic won’t unchoke ‘em

They’ll go on believing what they want to

Show them exactly what’s the score

They’ll just believe it even more

Wonderful, they call me wonderful

So I said “Wonderful, if you insist”

Wonderful, I will be wonderful

[Wizard and Glinda]

Believe me it’s hard to resist

‘Cause it feels wonderful

[Glinda]

They think he’s wonderful

[Wizard]

Hey look who’s wonderful

This cornfed hick

Who said “it might be keen

To build a town of green

And a wonderful road of yellow brick”

You know, we could be like a – like a family.

You know, I’ve never really had a family.

[Elphaba]

Lucky you

[Wizard]

That’s why I’ve wanted to give the citizens of Oz… everything.

[Elphaba]

So you lied to them.

[Wizard]

The truth is not a thing of fact or reason

The truth is just what everyone agrees on

You see, back where I come from we got a lot of people who believe all sorts of things that aren’t true.

You know what we call it? History.

A man’s called a traitor or liberator

A rich man’s a thief or philanthropist

Is one an invader or noble crusader?

It’s all in which label is able to persist

There are precious few at ease with moral ambiguities

So we act as though they don’t exist

[Glinda]

They call him wonderful

[Wizard]

So I am wonderful

[Glinda]

He is so wonderful it’s part of his name

[Wizard and Glinda]

And with our help, you can be the same

[Glinda]

(to the tune of the “Unlimited” motif from “Defying Gravity”)

Elphie, think of what we could do together.

Unlimited

Together, we’re unlimited

Together, we’ll be the greatest team there’s ever been

Elphie, dreams the way we planned ‘em

If we work in tandem

[Glinda and Elphaba]

There’s no fight we cannot win

[Wizard]

At long, long last receive your due

[Glinda]

Long overdue

[Wizard]

Elphaba, a celebration throughout Oz that’s all to do with you

[Wizard and Glinda]

Wonderful, they’ll call you wonderful

[Glinda]

Come and be wonderful

[Wizard]

Trust me, it’s fun

[Glinda]

We will be wonderful

[Wizard]

You’ll make me wonderful

[Wizard and Glinda]

Wonderful, wonderful

Traduzione

[Mago]

Prendilo da un vecchio saggio

Una volta che la gente crede alle tue lusinghe

Diventa la cosa a cui si aggrappa di più

Una volta che hanno ingoiato falsità e sciocchezze

La gente e la logica non li sgonfieranno

Continueranno a credere a ciò che vogliono

Mostra loro esattamente qual è il punto

Ci crederanno ancora di più

Meraviglioso, mi chiamano meraviglioso

Così ho detto “Meraviglioso, se insisti”

Meraviglioso, sarò meraviglioso

[Mago e Glinda]

Credimi, è difficile resistere

Perché è meraviglioso

[Glinda]

Pensano che sia meravigliosa

[Mago]

Ehi, guarda chi è meraviglioso

Questo contadino nutrito a mais

Che ha detto “Potrebbe essere interessante

Costruire una città verde

E una meravigliosa strada di mattoni gialli”

Sai, potremmo essere come una – come una famiglia.

Sai, non ho mai avuto una vera famiglia.

[Elphaba]

Beato te

[Mago]

Ecco perché ho voluto dare ai cittadini di Oz… tutto

[Elphaba]

Quindi hai mentito loro

[Mago]

La verità non è una cosa di fatto o di ragione

La verità è solo ciò su cui tutti sono d’accordo

Vedi, da dove vengo io abbiamo un sacco di gente che crede a ogni sorta di cose che non sono vere

Sai come la chiamiamo? Storia

Un uomo è chiamato traditore o liberatore

Un uomo ricco è un ladro o un filantropo

Si è un invasore o un nobile crociato?

Dipende tutto da quale etichetta riesce a persistere

Sono pochissimi quelli che si sentono a loro agio con le ambiguità morali

Quindi ci comportiamo come se non esistessero

[Glinda]

Lo chiamano meraviglioso

[Mago]

Quindi io sono meraviglioso

[Glinda]

È così meraviglioso che fa parte del suo nome

[Mago e Glinda]

E con il nostro aiuto, puoi essere lo stesso

[Glinda]

Elphie, pensa a cosa potremmo fare insieme. Illimitato

Insieme, siamo illimitati

Insieme, saremo la squadra più grande che ci sia mai stata

Elphie, i sogni come li abbiamo progettati

Se lavoriamo in tandem

[Glinda ed Elphaba]

Non c’è battaglia che non possiamo vincere

[Mago]

Finalmente ricevi ciò che ti spetta

[Glinda]

A lungo atteso

[Mago]

Elphaba, una festa in tutto Oz che ha tutto a che fare con te

[Mago e Glinda]

Meravigliosa, ti chiameranno meravigliosa

[Glinda]

Vieni e sii meravigliosa

[Mago]

Fidati di me, è divertente

[Glinda]

Saremo meravigliosi

[Mago]

Mi renderai meraviglioso

[Mago e Glinda]

Meraviglioso, meraviglioso

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.