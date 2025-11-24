Wicked For Good: testo e traduzione di Wonderful scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2025 Wonderful è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good, cantata dal Mago, Glinda ed Elphaba. Quest’ultima cercare di liberare una scimmia volante a cui ha messo le ali. Il Mago, però, la trova prima che possa portare a termine il suo proposito. Nella canzone, il Mago spiega a Elphaba come è diventato amato dal popolo di Oz e le promette di renderla “meravigliosa” a sua volta. In seguito, la strega rifiuta tale proposta e fugge dalla Città di Smeraldo. Ascolta qui la canzone Testo Wonderful da Wicked For Good [Wizard] Take it from a wise old carney Once folks buy into your blarney It becomes the thing they’ll most hold on to Once they’ve swallowed sham and hokum Folks and logic won’t unchoke ‘em They’ll go on believing what they want to Show them exactly what’s the score They’ll just believe it even more Wonderful, they call me wonderful So I said “Wonderful, if you insist” Wonderful, I will be wonderful [Wizard and Glinda] Believe me it’s hard to resist ‘Cause it feels wonderful [Glinda] They think he’s wonderful [Wizard] Hey look who’s wonderful This cornfed hick Who said “it might be keen To build a town of green And a wonderful road of yellow brick” You know, we could be like a – like a family. You know, I’ve never really had a family. [Elphaba] Lucky you [Wizard] That’s why I’ve wanted to give the citizens of Oz… everything. [Elphaba] So you lied to them. [Wizard] The truth is not a thing of fact or reason The truth is just what everyone agrees on You see, back where I come from we got a lot of people who believe all sorts of things that aren’t true. You know what we call it? History. A man’s called a traitor or liberator A rich man’s a thief or philanthropist Is one an invader or noble crusader? It’s all in which label is able to persist There are precious few at ease with moral ambiguities So we act as though they don’t exist [Glinda] They call him wonderful [Wizard] So I am wonderful [Glinda] He is so wonderful it’s part of his name [Wizard and Glinda] And with our help, you can be the same [Glinda] (to the tune of the “Unlimited” motif from “Defying Gravity”) Elphie, think of what we could do together. Unlimited Together, we’re unlimited Together, we’ll be the greatest team there’s ever been Elphie, dreams the way we planned ‘em If we work in tandem [Glinda and Elphaba] There’s no fight we cannot win [Wizard] At long, long last receive your due [Glinda] Long overdue [Wizard] Elphaba, a celebration throughout Oz that’s all to do with you [Wizard and Glinda] Wonderful, they’ll call you wonderful [Glinda] Come and be wonderful [Wizard] Trust me, it’s fun [Glinda] We will be wonderful [Wizard] You’ll make me wonderful [Wizard and Glinda] Wonderful, wonderful Traduzione [Mago] Prendilo da un vecchio saggio Una volta che la gente crede alle tue lusinghe Diventa la cosa a cui si aggrappa di più Una volta che hanno ingoiato falsità e sciocchezze La gente e la logica non li sgonfieranno Continueranno a credere a ciò che vogliono Mostra loro esattamente qual è il punto Ci crederanno ancora di più Meraviglioso, mi chiamano meraviglioso Così ho detto “Meraviglioso, se insisti” Meraviglioso, sarò meraviglioso [Mago e Glinda] Credimi, è difficile resistere Perché è meraviglioso [Glinda] Pensano che sia meravigliosa [Mago] Ehi, guarda chi è meraviglioso Questo contadino nutrito a mais Che ha detto “Potrebbe essere interessante Costruire una città verde E una meravigliosa strada di mattoni gialli” Sai, potremmo essere come una – come una famiglia. Sai, non ho mai avuto una vera famiglia. [Elphaba] Beato te [Mago] Ecco perché ho voluto dare ai cittadini di Oz… tutto [Elphaba] Quindi hai mentito loro [Mago] La verità non è una cosa di fatto o di ragione La verità è solo ciò su cui tutti sono d’accordo Vedi, da dove vengo io abbiamo un sacco di gente che crede a ogni sorta di cose che non sono vere Sai come la chiamiamo? Storia Un uomo è chiamato traditore o liberatore Un uomo ricco è un ladro o un filantropo Si è un invasore o un nobile crociato? Dipende tutto da quale etichetta riesce a persistere Sono pochissimi quelli che si sentono a loro agio con le ambiguità morali Quindi ci comportiamo come se non esistessero [Glinda] Lo chiamano meraviglioso [Mago] Quindi io sono meraviglioso [Glinda] È così meraviglioso che fa parte del suo nome [Mago e Glinda] E con il nostro aiuto, puoi essere lo stesso [Glinda] Elphie, pensa a cosa potremmo fare insieme. Illimitato Insieme, siamo illimitati Insieme, saremo la squadra più grande che ci sia mai stata Elphie, i sogni come li abbiamo progettati Se lavoriamo in tandem [Glinda ed Elphaba] Non c’è battaglia che non possiamo vincere [Mago] Finalmente ricevi ciò che ti spetta [Glinda] A lungo atteso [Mago] Elphaba, una festa in tutto Oz che ha tutto a che fare con te [Mago e Glinda] Meravigliosa, ti chiameranno meravigliosa [Glinda] Vieni e sii meravigliosa [Mago] Fidati di me, è divertente [Glinda] Saremo meravigliosi [Mago] Mi renderai meraviglioso [Mago e Glinda] Meraviglioso, meraviglioso La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.