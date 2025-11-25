Wicked For Good: testo e traduzione di No Good Deed

No Good Deed è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Il brano nasce dalla rabbia di Elphaba per i suoi continui tentativi di fare del bene, dimostratasi vani, e dal suo tumulto interiore. Esplora la rabbia verso se stessa per ciò che è accaduto a Fiyero, il suo amante, catturato dalle guardie del Mago, per la morte della sorella e la disumanizzazione del Dottor Dillamond.

Inotre, Elphaba crede che Glinda abbia usato la morte di Nessarose per attirarla e farla catturare dalle Guardie del Mago. È sconvolta di come la sua reputazione sia stata oltraggiata dalla propaganda del Mago e dall’odio dei cittadini di Oz.

Testo No Good Deed

[Elphaba]

Fiyero!

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen…

Let his flesh not be torn

Let his blood leave no stain

Though they beat him

Let him feel no pain

Let his bones never break

And however they try

To destroy him

Let him never die

Let him never die

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka… eleka…

What good is this chanting?

I don’t even know what I’m reading

I don’t even know what trick I ought to try

Fiyero, where are you?

Already dead or bleeding?

One more disaster I can add to my

Generous supply?

Unlimited,

The damage is,

Unlimited

To everyone I’ve tried to help or love,

And lucky Fiyero, you’re the latest victim of my long long list of harm my fray of distress

When I tried making good, all I made was a mess

Destructiveness

Alright, YES! You can call it limitless

No good deed goes unpunished

No act of charity goes unresented

No good deed goes unpunished

That’s my new creed

My road of good intentions

Led where such roads always lead

No good deed

Goes unpunished…

Nessa…

Doctor Dillamond…

Fiyero…

Fiyero…!!

One question haunts and hurts

Too much, too much to mention:

Was I really seeking good

Or just seeking attention?

Is that all good deeds are

When looked at with an ice-cold eye?

If that’s all good deeds are

Maybe that’s the reason why…

No good deed goes unpunished

All helpful urges should be circumvented

No good deed goes unpunished

Sure, I meant well

Well, look at what well-meant did…

All right, enough~~ So be it

So be it then:

Let all Oz be agreed

I’m wicked through and through

Since I can not succeed

Fiyero, saving you

I promise no good deed

Will I attempt to do

Again

Ever again

No good deed

Will I do

Again!

Traduzione No Good Deed

[Elphaba]

Fiyero!

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen…

Che la sua carne non venga lacerata

Che il suo sangue non lasci macchie

Anche se lo picchiano

Che non provi dolore

Che le sue ossa non si rompano mai

E comunque provino

A distruggerlo

Che non muoia mai

Che non muoia mai

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka nahmen

Eleka nahmen nahmen

Ah tum ah tum eleka… eleka…

A cosa serve questo canto?

Non so nemmeno cosa sto leggendo

Non so nemmeno quale trucco dovrei provare

Fiyero, dove sei?

Già morto o sanguinante?

Un altro disastro che posso aggiungere alla mia

Generosa lista?

Illimitata,

Il danno è,

Illimitato

A tutti coloro che ho cercato di aiutare o amare,

E fortunato Fiyero, sei l’ultima vittima della mia lunga, lunga lista di danni, la mia mischia di angoscia

Quando ho provato a fare del bene, tutto ciò che ho combinato è stato un disastro

Distruttività

Va bene, SÌ! Puoi chiamarlo illimitato

Nessuna buona azione resta impunita

Nessun atto di carità resta inascoltato

Nessuna buona azione resta impunita

Questo è il mio nuovo credo

La mia strada di buone intenzioni

Porta dove queste strade portano sempre

Nessuna buona azione

Resta impunita…

Nessa…

Dottor Dillamond…

Fiyero…

Fiyero…!!

Una domanda mi tormenta e mi ferisce

Troppo, troppo da menzionare:

Cercavo davvero il bene

O solo attenzione?

È così che sono tutte le buone azioni

Se guardate con occhio gelido?

Se questo è tutto ciò che sono le buone azioni

Forse è per questo che…

Nessuna buona azione resta impunita

Tutti gli impulsi utili dovrebbero essere aggirati

Nessuna buona azione resta impunita

Certo, avevo buone intenzioni

Beh, guarda cosa hanno fatto le buone intenzioni…

Va bene, basta~~ Così sia

Così sia allora:

Che tutto Oz sia d’accordo

Sono malvagio fino al midollo

Dato che non posso avere successo

Fiyero, salvandoti

Prometto che nessuna buona azione

Cercherò di fare

di nuovo

Mai più

Nessuna buona azione

Cercherò di fare

di nuovo!

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.