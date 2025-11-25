Wicked For Good: testo e traduzione di No Good Deed scritto da Giovanna Codella 25 Novembre 2025 No Good Deed è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Il brano nasce dalla rabbia di Elphaba per i suoi continui tentativi di fare del bene, dimostratasi vani, e dal suo tumulto interiore. Esplora la rabbia verso se stessa per ciò che è accaduto a Fiyero, il suo amante, catturato dalle guardie del Mago, per la morte della sorella e la disumanizzazione del Dottor Dillamond. Inotre, Elphaba crede che Glinda abbia usato la morte di Nessarose per attirarla e farla catturare dalle Guardie del Mago. È sconvolta di come la sua reputazione sia stata oltraggiata dalla propaganda del Mago e dall’odio dei cittadini di Oz. Ascolta qui la canzone Testo No Good Deed [Elphaba] Fiyero! Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen… Let his flesh not be torn Let his blood leave no stain Though they beat him Let him feel no pain Let his bones never break And however they try To destroy him Let him never die Let him never die Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka… eleka… What good is this chanting? I don’t even know what I’m reading I don’t even know what trick I ought to try Fiyero, where are you? Already dead or bleeding? One more disaster I can add to my Generous supply? Unlimited, The damage is, Unlimited To everyone I’ve tried to help or love, And lucky Fiyero, you’re the latest victim of my long long list of harm my fray of distress When I tried making good, all I made was a mess Destructiveness Alright, YES! You can call it limitless No good deed goes unpunished No act of charity goes unresented No good deed goes unpunished That’s my new creed My road of good intentions Led where such roads always lead No good deed Goes unpunished… Nessa… Doctor Dillamond… Fiyero… Fiyero…!! One question haunts and hurts Too much, too much to mention: Was I really seeking good Or just seeking attention? Is that all good deeds are When looked at with an ice-cold eye? If that’s all good deeds are Maybe that’s the reason why… No good deed goes unpunished All helpful urges should be circumvented No good deed goes unpunished Sure, I meant well Well, look at what well-meant did… All right, enough~~ So be it So be it then: Let all Oz be agreed I’m wicked through and through Since I can not succeed Fiyero, saving you I promise no good deed Will I attempt to do Again Ever again No good deed Will I do Again! Traduzione No Good Deed [Elphaba] Fiyero! Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen… Che la sua carne non venga lacerata Che il suo sangue non lasci macchie Anche se lo picchiano Che non provi dolore Che le sue ossa non si rompano mai E comunque provino A distruggerlo Che non muoia mai Che non muoia mai Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka nahmen Eleka nahmen nahmen Ah tum ah tum eleka… eleka… A cosa serve questo canto? Non so nemmeno cosa sto leggendo Non so nemmeno quale trucco dovrei provare Fiyero, dove sei? Già morto o sanguinante? Un altro disastro che posso aggiungere alla mia Generosa lista? Illimitata, Il danno è, Illimitato A tutti coloro che ho cercato di aiutare o amare, E fortunato Fiyero, sei l’ultima vittima della mia lunga, lunga lista di danni, la mia mischia di angoscia Quando ho provato a fare del bene, tutto ciò che ho combinato è stato un disastro Distruttività Va bene, SÌ! Puoi chiamarlo illimitato Nessuna buona azione resta impunita Nessun atto di carità resta inascoltato Nessuna buona azione resta impunita Questo è il mio nuovo credo La mia strada di buone intenzioni Porta dove queste strade portano sempre Nessuna buona azione Resta impunita… Nessa… Dottor Dillamond… Fiyero… Fiyero…!! Una domanda mi tormenta e mi ferisce Troppo, troppo da menzionare: Cercavo davvero il bene O solo attenzione? È così che sono tutte le buone azioni Se guardate con occhio gelido? Se questo è tutto ciò che sono le buone azioni Forse è per questo che… Nessuna buona azione resta impunita Tutti gli impulsi utili dovrebbero essere aggirati Nessuna buona azione resta impunita Certo, avevo buone intenzioni Beh, guarda cosa hanno fatto le buone intenzioni… Va bene, basta~~ Così sia Così sia allora: Che tutto Oz sia d’accordo Sono malvagio fino al midollo Dato che non posso avere successo Fiyero, salvandoti Prometto che nessuna buona azione Cercherò di fare di nuovo Mai più Nessuna buona azione Cercherò di fare di nuovo! La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.