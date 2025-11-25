GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di No Good Deed

scritto da Giovanna Codella
No Good Deed è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Il brano nasce dalla rabbia di Elphaba per i suoi continui tentativi di fare del bene, dimostratasi vani, e dal suo tumulto interiore. Esplora la rabbia verso se stessa per ciò che è accaduto a Fiyero, il suo amante, catturato dalle guardie del Mago, per la morte della sorella e la disumanizzazione del Dottor Dillamond.

Inotre, Elphaba crede che Glinda abbia usato la morte di Nessarose per attirarla e farla catturare dalle Guardie del Mago. È sconvolta di come la sua reputazione sia stata oltraggiata dalla propaganda del Mago e dall’odio dei cittadini di Oz.

Testo No Good Deed

[Elphaba]
Fiyero!
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen…

Let his flesh not be torn
Let his blood leave no stain
Though they beat him
Let him feel no pain
Let his bones never break
And however they try
To destroy him
Let him never die
Let him never die

Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka… eleka…

What good is this chanting?
I don’t even know what I’m reading
I don’t even know what trick I ought to try
Fiyero, where are you?
Already dead or bleeding?
One more disaster I can add to my
Generous supply?

Unlimited,
The damage is,
Unlimited
To everyone I’ve tried to help or love,
And lucky Fiyero, you’re the latest victim of my long long list of harm my fray of distress

When I tried making good, all I made was a mess
Destructiveness
Alright, YES! You can call it limitless

No good deed goes unpunished
No act of charity goes unresented
No good deed goes unpunished
That’s my new creed
My road of good intentions
Led where such roads always lead
No good deed
Goes unpunished…

Nessa…
Doctor Dillamond…
Fiyero…
Fiyero…!!

One question haunts and hurts
Too much, too much to mention:
Was I really seeking good
Or just seeking attention?
Is that all good deeds are
When looked at with an ice-cold eye?
If that’s all good deeds are
Maybe that’s the reason why…

No good deed goes unpunished
All helpful urges should be circumvented
No good deed goes unpunished
Sure, I meant well
Well, look at what well-meant did…
All right, enough~~ So be it
So be it then:

Let all Oz be agreed
I’m wicked through and through
Since I can not succeed
Fiyero, saving you
I promise no good deed
Will I attempt to do
Again
Ever again
No good deed
Will I do
Again!

Traduzione No Good Deed

[Elphaba]
Fiyero!
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen…

Che la sua carne non venga lacerata
Che il suo sangue non lasci macchie
Anche se lo picchiano
Che non provi dolore
Che le sue ossa non si rompano mai
E comunque provino
A distruggerlo
Che non muoia mai
Che non muoia mai

Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka nahmen
Eleka nahmen nahmen
Ah tum ah tum eleka… eleka…

A cosa serve questo canto?
Non so nemmeno cosa sto leggendo
Non so nemmeno quale trucco dovrei provare
Fiyero, dove sei?
Già morto o sanguinante?
Un altro disastro che posso aggiungere alla mia
Generosa lista?

Illimitata,
Il danno è,
Illimitato
A tutti coloro che ho cercato di aiutare o amare,
E fortunato Fiyero, sei l’ultima vittima della mia lunga, lunga lista di danni, la mia mischia di angoscia

Quando ho provato a fare del bene, tutto ciò che ho combinato è stato un disastro
Distruttività
Va bene, SÌ! Puoi chiamarlo illimitato

Nessuna buona azione resta impunita
Nessun atto di carità resta inascoltato
Nessuna buona azione resta impunita
Questo è il mio nuovo credo
La mia strada di buone intenzioni
Porta dove queste strade portano sempre
Nessuna buona azione
Resta impunita…

Nessa…
Dottor Dillamond…
Fiyero…
Fiyero…!!

Una domanda mi tormenta e mi ferisce
Troppo, troppo da menzionare:
Cercavo davvero il bene
O solo attenzione?
È così che sono tutte le buone azioni
Se guardate con occhio gelido?
Se questo è tutto ciò che sono le buone azioni
Forse è per questo che…

Nessuna buona azione resta impunita
Tutti gli impulsi utili dovrebbero essere aggirati
Nessuna buona azione resta impunita
Certo, avevo buone intenzioni
Beh, guarda cosa hanno fatto le buone intenzioni…
Va bene, basta~~ Così sia
Così sia allora:

Che tutto Oz sia d’accordo
Sono malvagio fino al midollo
Dato che non posso avere successo
Fiyero, salvandoti
Prometto che nessuna buona azione
Cercherò di fare
di nuovo
Mai più
Nessuna buona azione
Cercherò di fare
di nuovo!

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

