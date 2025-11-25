Wicked For Good: testo e traduzione di March of the Witch Hunters scritto da Giovanna Codella 25 Novembre 2025 March of the Witch Hunters è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. In questa traccia, una folla inferocita è in procinto di partire per Kiamo Ko, dove si nasconde Elphaba. Tra loro ci sono Boq (trasformato nell’Uomo di Latta dalla Strega dell’Ovest, ma con il proposito di salvarlo) e il Leone Codardo. In una scena tra le parti cantate, Glinda scopre che Madame Morrible era dietro la morte di Nessarose e che lei e il Mago avevano complottato contro Elphaba. Ascolta qui la canzone Testo March of the Witch Hunters Go and hunt her and find her and kill her Go and hunt her and find her and kill her Kill her! Wickedness must be punished Evil effectively eliminated Wickedness must be punished Kill the witch! Melt the witch! And this is more than just a service to the Wizard I have a personal score to settle with Elph… with the Witch! It’s due to her I’m made of tin Her spell made this occur So for once I’m glad I’m heartless I’ll be heartless killing her! And I’m not the only one! Tell them what she did to you! How you were just a cub, and she cub-napped you! You see, the Lion also has a grievance to repay If she let him fight his own battles when he was young He wouldn’t be a coward todaaaaaaay! Wickedness must be punished Brave witch-hunters, I would join you if I could Because wickedness must be punished, punished, punished For good! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go! Kill her! Woman: Melt her! Traduzione March of the Witch Hunters Va’ a cacciarla, trovala e uccidila Vai a cacciarla, trovala e uccidila Uccidila! La malvagità deve essere punita Il male efficacemente eliminato La malvagità deve essere punita Uccidi la strega! Sciogli la strega! E questo è più di un semplice servizio al Mago Ho un conto in sospeso con Elph… con la Strega! È per colpa sua che sono fatto di latta È stato il suo incantesimo a far succedere tutto questo Quindi per una volta sono contento di essere senza cuore Sarò senza cuore a ucciderla! E non sono l’unico! Di’ loro cosa ti ha fatto! Come eri solo un cucciolo, e lei ti ha rapito! Vedi, anche il Leone ha un torto da risarcire Se lei gli avesse lasciato combattere le sue battaglie quando era giovane Non sarebbe un codardo oggigiorno! La malvagità deve essere punita Coraggiosi cacciatori di streghe, mi unirei a voi se potessi Perché la malvagità deve essere punita, punita, punita Per sempre! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via! Scioglietela, via! Donna: Scioglietela! La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.