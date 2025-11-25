Wicked For Good: testo e traduzione di March of the Witch Hunters

March of the Witch Hunters è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. In questa traccia, una folla inferocita è in procinto di partire per Kiamo Ko, dove si nasconde Elphaba. Tra loro ci sono Boq (trasformato nell’Uomo di Latta dalla Strega dell’Ovest, ma con il proposito di salvarlo) e il Leone Codardo.

In una scena tra le parti cantate, Glinda scopre che Madame Morrible era dietro la morte di Nessarose e che lei e il Mago avevano complottato contro Elphaba.

Testo March of the Witch Hunters

Go and hunt her and find her and kill her

Go and hunt her and find her and kill her

Kill her!

Wickedness must be punished

Evil effectively eliminated

Wickedness must be punished

Kill the witch!

Melt the witch!

And this is more than just a service to the Wizard

I have a personal score to settle with Elph… with the Witch!

It’s due to her I’m made of tin

Her spell made this occur

So for once I’m glad I’m heartless

I’ll be heartless killing her!

And I’m not the only one! Tell them what she did to you!

How you were just a cub, and she cub-napped you!

You see, the Lion also has a grievance to repay

If she let him fight his own battles when he was young

He wouldn’t be a coward todaaaaaaay!

Wickedness must be punished

Brave witch-hunters, I would join you if I could

Because wickedness must be punished, punished, punished

For good!

Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go!

Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go!

Kill her, go! Melt her, go! Kill her, go! Melt her, go!

Kill her, go! Melt her, go! Kill her!

Woman:

Melt her!

Traduzione March of the Witch Hunters

Va’ a cacciarla, trovala e uccidila

Vai a cacciarla, trovala e uccidila

Uccidila!

La malvagità deve essere punita

Il male efficacemente eliminato

La malvagità deve essere punita

Uccidi la strega!

Sciogli la strega!

E questo è più di un semplice servizio al Mago

Ho un conto in sospeso con Elph… con la Strega!

È per colpa sua che sono fatto di latta

È stato il suo incantesimo a far succedere tutto questo

Quindi per una volta sono contento di essere senza cuore

Sarò senza cuore a ucciderla!

E non sono l’unico! Di’ loro cosa ti ha fatto!

Come eri solo un cucciolo, e lei ti ha rapito!

Vedi, anche il Leone ha un torto da risarcire

Se lei gli avesse lasciato combattere le sue battaglie quando era giovane

Non sarebbe un codardo oggigiorno!

La malvagità deve essere punita

Coraggiosi cacciatori di streghe, mi unirei a voi se potessi

Perché la malvagità deve essere punita, punita, punita

Per sempre!

Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via!

Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via!

Uccidetela, via! Scioglietela, via! Uccidetela, via! Scioglietela, via!

Uccidetela, via! Scioglietela, via! Scioglietela, via!

Uccidetela, via! Scioglietela, via! Scioglietela, via!

Donna:

Scioglietela!

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.