Wicked For Good: testo e traduzione di As Long As You’re Mine

As Long As You’re Mine è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Nel brano, Elphaba e Fiyero esprimono il loro amore reciproco, pur sapendo che potrebbe non durare a lungo, poiché Elphaba è una fuggitiva.

Al termine della struggente canzone, la Strega corre ad aiutare la sorella Nessarose (la Strega dell’Est), credendo che possa essersi cacciata nei guai.

Testo As Long As You’re Mine

[Elphaba]

Kiss me too fiercely

Hold me too tight

I need help believing

You’re with me tonight

My wildest dreamings

Could not foresee

Lying beside you

With you wanting me

And just for this moment

As long as you’re mine

I’ve lost all resistance

And crossed some border line

And if it turns out

It’s over too fast

I’ll make every last moment last

As long as you’re mine

[Fiyero]

Maybe I’m brainless

Maybe I’m wise

But you’ve got me seeing

Through different eyes

Somehow I’ve fallen

Under your spell

And somehow I’m feeling

It’s up that I fell

[Both]

Every moment

As long as you’re mine

I’ll wake up my body

And make up for lost time

[Fiyero]

Say there’s no future

For us as a pair

[Both]

And though I may know

I don’t care

Just for this moment

As long as you’re mine

Come be how you want to

And see how bright we shine

Borrow the moonlight

Until it is through

And know I’ll be here

Holding you

As long as you’re mine

[Fiyero]

What is it?

[Elphaba]

It’s just…

For the first time…

I feel… Wicked!

Traduzione As Long As You’re Mine

[Elphaba]

Baciami troppo forte

Stringimi troppo forte

Ho bisogno di aiuto per credere

Sei con me stasera

I miei sogni più sfrenati

Non potevo prevedere

Sdraiata accanto a te

Con te che mi desideri

E solo per questo momento

Finché sei mia

Ho perso ogni resistenza

E ho oltrepassato un confine

E se dovesse succedere

È finita troppo in fretta

Farò durare ogni ultimo momento

Finché sei mio

[Fiyero]

Forse sono senza cervello

Forse sono saggio

Ma mi fai vedere

Con occhi diversi

In qualche modo sono caduto

Sotto il tuo incantesimo

E in qualche modo sento

È su che sono caduto

[Entrambi]

Ogni momento

Finché sei mio

Sveglierò il mio corpo

E recupererò il tempo perso

[Fiyero]

Dì che non c’è futuro

Per noi come coppia

[Entrambi]

E anche se potrei saperlo

non mi interessa

Solo per questo momento

Finché sarai mio

Vieni, sii come vuoi

E guarda quanto brilliamo

Prendi in prestito la luce della luna

Finché non sarà finita

E sappi che sarò qui

A stringerti

Finché sarai mio

[Fiyero]

Cos’è?

[Elphaba]

È solo…

Per la prima volta…

Mi sento… Cattiva!

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.