Wicked For Good: testo e traduzione di As Long As You’re Mine scritto da Giovanna Codella 25 Novembre 2025 As Long As You’re Mine è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Nel brano, Elphaba e Fiyero esprimono il loro amore reciproco, pur sapendo che potrebbe non durare a lungo, poiché Elphaba è una fuggitiva. Al termine della struggente canzone, la Strega corre ad aiutare la sorella Nessarose (la Strega dell’Est), credendo che possa essersi cacciata nei guai. Ascolta qui la canzone Testo As Long As You’re Mine [Elphaba] Kiss me too fiercely Hold me too tight I need help believing You’re with me tonight My wildest dreamings Could not foresee Lying beside you With you wanting me And just for this moment As long as you’re mine I’ve lost all resistance And crossed some border line And if it turns out It’s over too fast I’ll make every last moment last As long as you’re mine [Fiyero] Maybe I’m brainless Maybe I’m wise But you’ve got me seeing Through different eyes Somehow I’ve fallen Under your spell And somehow I’m feeling It’s up that I fell [Both] Every moment As long as you’re mine I’ll wake up my body And make up for lost time [Fiyero] Say there’s no future For us as a pair [Both] And though I may know I don’t care Just for this moment As long as you’re mine Come be how you want to And see how bright we shine Borrow the moonlight Until it is through And know I’ll be here Holding you As long as you’re mine [Fiyero] What is it? [Elphaba] It’s just… For the first time… I feel… Wicked! Traduzione As Long As You’re Mine [Elphaba] Baciami troppo forte Stringimi troppo forte Ho bisogno di aiuto per credere Sei con me stasera I miei sogni più sfrenati Non potevo prevedere Sdraiata accanto a te Con te che mi desideri E solo per questo momento Finché sei mia Ho perso ogni resistenza E ho oltrepassato un confine E se dovesse succedere È finita troppo in fretta Farò durare ogni ultimo momento Finché sei mio [Fiyero] Forse sono senza cervello Forse sono saggio Ma mi fai vedere Con occhi diversi In qualche modo sono caduto Sotto il tuo incantesimo E in qualche modo sento È su che sono caduto [Entrambi] Ogni momento Finché sei mio Sveglierò il mio corpo E recupererò il tempo perso [Fiyero] Dì che non c’è futuro Per noi come coppia [Entrambi] E anche se potrei saperlo non mi interessa Solo per questo momento Finché sarai mio Vieni, sii come vuoi E guarda quanto brilliamo Prendi in prestito la luce della luna Finché non sarà finita E sappi che sarò qui A stringerti Finché sarai mio [Fiyero] Cos’è? [Elphaba] È solo… Per la prima volta… Mi sento… Cattiva! La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.