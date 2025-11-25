GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di As Long As You’re Mine

scritto da Giovanna Codella
wicked for good colonna sonora

As Long As You’re Mine è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good. Nel brano, Elphaba e Fiyero esprimono il loro amore reciproco, pur sapendo che potrebbe non durare a lungo, poiché Elphaba è una fuggitiva.

Al termine della struggente canzone, la Strega corre ad aiutare la sorella Nessarose (la Strega dell’Est), credendo che possa essersi cacciata nei guai.

Ascolta qui la canzone

Testo As Long As You’re Mine

[Elphaba]
Kiss me too fiercely
Hold me too tight
I need help believing
You’re with me tonight
My wildest dreamings
Could not foresee
Lying beside you
With you wanting me

And just for this moment
As long as you’re mine
I’ve lost all resistance
And crossed some border line
And if it turns out
It’s over too fast
I’ll make every last moment last
As long as you’re mine

[Fiyero]
Maybe I’m brainless
Maybe I’m wise
But you’ve got me seeing
Through different eyes
Somehow I’ve fallen
Under your spell
And somehow I’m feeling
It’s up that I fell

[Both]
Every moment
As long as you’re mine
I’ll wake up my body
And make up for lost time

[Fiyero]
Say there’s no future
For us as a pair

[Both]
And though I may know
I don’t care
Just for this moment
As long as you’re mine
Come be how you want to
And see how bright we shine
Borrow the moonlight
Until it is through
And know I’ll be here
Holding you
As long as you’re mine

[Fiyero]
What is it?

[Elphaba]
It’s just…
For the first time…
I feel… Wicked!

Traduzione As Long As You’re Mine

[Elphaba]
Baciami troppo forte
Stringimi troppo forte
Ho bisogno di aiuto per credere
Sei con me stasera
I miei sogni più sfrenati
Non potevo prevedere
Sdraiata accanto a te
Con te che mi desideri

E solo per questo momento
Finché sei mia
Ho perso ogni resistenza
E ho oltrepassato un confine
E se dovesse succedere
È finita troppo in fretta
Farò durare ogni ultimo momento
Finché sei mio

[Fiyero]
Forse sono senza cervello
Forse sono saggio
Ma mi fai vedere
Con occhi diversi
In qualche modo sono caduto
Sotto il tuo incantesimo
E in qualche modo sento
È su che sono caduto

[Entrambi]
Ogni momento
Finché sei mio
Sveglierò il mio corpo
E recupererò il tempo perso

[Fiyero]
Dì che non c’è futuro
Per noi come coppia

[Entrambi]
E anche se potrei saperlo
non mi interessa
Solo per questo momento
Finché sarai mio
Vieni, sii come vuoi
E guarda quanto brilliamo
Prendi in prestito la luce della luna
Finché non sarà finita
E sappi che sarò qui
A stringerti
Finché sarai mio

[Fiyero]
Cos’è?

[Elphaba]
È solo…
Per la prima volta…
Mi sento… Cattiva!

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati