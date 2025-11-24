Wicked For Good: testo e traduzione di The Wicked Witch of the East scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2025 The Wicked Witch of the East è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good e racchiude il momento della trasformazione di Nessarose nella Strega Cattiva dell’Est e sulle tragiche conseguenze delle sue scelte. Nel disperato tentativo di tenere Boq (Ethan Slater) vicino a sé, Nessarose (Marissa Bode) cerca di lanciare un incantesimo d’amore che lo farà innamorare di lei, nonostante Elphaba (Cynthia Erivo) la avverta che sta lanciando l’incantesimo in modo sbagliato. Il sortilegio fallisce miseramente e trasforma Boq nel Boscaiolo di Latta, ed Elphaba è costretta a strappargli il cuore per tenerlo in vita. Ascolta qui la canzone Testo The Wicked Witch of the East [NESSAROSE] I want to come back to the way we where at school [NESSAROSE] That night at the Ozdust Boq danced with me there And it felt like he loved me then That night, when I felt I was floating on air I want to feel that again [NESSAROSE,] Make me feel that again [ELPHABA] Oh, Nessa, at last [ELPHABA] I’d always been unsure I could But finally, from these powers, something good Finally [BOQ] Nessa, there’s something I have to— [NESSAROSE] Look You did this? To make her happy? [BOQ] Nessa [NESSAROSE] Yes? [BOQ] Uh, Nessa Surely now I’ll matter less to you And you won’t mind my leaving here tonight [NESSAROSE] Lеaving? [BOQ] The moment when I rеad Glinda’s going to be wed to Fiyero [NESSAROSE] Glinda? [BOQ] Yes, Nessa, that’s right And I’ve got to go appeal to her Express the way I feel to her [BOQ] I lost my heart to Glinda the moment I first saw her [NESSAROSE] Lost your heart? Well, we’ll see about that [BOQ] Ah, my heart It feels like it’s, like it’s shrinking [NESSAROSE] Save him, please, just save him My poor Boq, my sweet, my brave him Don’t leave me till my sorry life has ceased Alone and loveless here With just the girl in the mirror Just her and me The Wicked Witch of the East We deserve each other Traduzione The Wicked Witch of the East [NESSAROSE] Voglio tornare a come eravamo a scuola [NESSAROSE] Quella notte all’Ozdust Boq ha ballato con me lì E mi è sembrato che mi amasse allora Quella notte, quando mi sono sentita fluttuare nell’aria Voglio provare di nuovo quella sensazione [NESSAROSE] Fammi provare di nuovo quella sensazione [ELPHABA] Oh, Nessa, finalmente [ELPHABA] Ero sempre stata insicura di poterlo fare Ma finalmente, da questi poteri, qualcosa di buono Finalmente qualcosa di buono [BOQ Nessa, c’è qualcosa che devo— [NESSAROSE] Senti [BOQ] L’hai fatto? Per renderla felice? [BOQ] Nessa [NESSAROSE] Sì? [BOQ] Ehm, Nessa Sicuramente ora conterò meno per te E non ti dispiacerà che me ne vada stasera [NESSAROSE] Me ne vado? [BOQ] Il momento in cui ho letto che Glinda si sposerà con Fiyero [NESSAROSE] Glinda? [BOQ] Sì, Nessa, è vero E devo andare a farle appello Esprimerle ciò che provo [BOQ, parlato] Ho perso il mio cuore per Glinda nel momento in cui l’ho vista per la prima volta [NESSAROSE, parlato] Hai perso il tuo cuore? Beh, vedremo [BOQ] Ah, il mio cuore Sembra che si stia, si stia restringendo [NESSAROSE] Salvalo, ti prego, salvalo e basta Il mio povero Boq, il mio dolce, il mio coraggioso lui Non lasciarmi finché la mia triste vita non sarà finita Solo e senza amore qui Con solo la ragazza allo specchio Solo lei ed io La strega cattiva dell’Est Ci meritiamo l’un l’altro La colonna sonora di Wicked for Good Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.