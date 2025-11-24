Wicked For Good: testo e traduzione di The Wicked Witch of the East

The Wicked Witch of the East è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good e racchiude il momento della trasformazione di Nessarose nella Strega Cattiva dell’Est e sulle tragiche conseguenze delle sue scelte.

Nel disperato tentativo di tenere Boq (Ethan Slater) vicino a sé, Nessarose (Marissa Bode) cerca di lanciare un incantesimo d’amore che lo farà innamorare di lei, nonostante Elphaba (Cynthia Erivo) la avverta che sta lanciando l’incantesimo in modo sbagliato. Il sortilegio fallisce miseramente e trasforma Boq nel Boscaiolo di Latta, ed Elphaba è costretta a strappargli il cuore per tenerlo in vita.

Ascolta qui la canzone

Testo The Wicked Witch of the East

[NESSAROSE]

I want to come back to the way we where at school

[NESSAROSE]

That night at the Ozdust

Boq danced with me there

And it felt like he loved me then

That night, when I felt I was floating on air

I want to feel that again

[NESSAROSE,]

Make me feel that again

[ELPHABA]

Oh, Nessa, at last

[ELPHABA]

I’d always been unsure I could

But finally, from these powers, something good

Finally

[BOQ]

Nessa, there’s something I have to—

[NESSAROSE]

Look

You did this? To make her happy?

[BOQ]

Nessa

[NESSAROSE]

Yes?

[BOQ]

Uh, Nessa

Surely now I’ll matter less to you

And you won’t mind my leaving here tonight

[NESSAROSE]

Lеaving?

[BOQ]

The moment when I rеad

Glinda’s going to be wed to Fiyero

[NESSAROSE]

Glinda?

[BOQ]

Yes, Nessa, that’s right

And I’ve got to go appeal to her

Express the way I feel to her

[BOQ]

I lost my heart to Glinda the moment I first saw her

[NESSAROSE]

Lost your heart?

Well, we’ll see about that

[BOQ]

Ah, my heart

It feels like it’s, like it’s shrinking

[NESSAROSE]

Save him, please, just save him

My poor Boq, my sweet, my brave him

Don’t leave me till my sorry life has ceased

Alone and loveless here

With just the girl in the mirror

Just her and me

The Wicked Witch of the East

We deserve each other

Traduzione The Wicked Witch of the East

[NESSAROSE]

Voglio tornare a come eravamo a scuola

[NESSAROSE]

Quella notte all’Ozdust

Boq ha ballato con me lì

E mi è sembrato che mi amasse allora

Quella notte, quando mi sono sentita fluttuare nell’aria

Voglio provare di nuovo quella sensazione

[NESSAROSE]

Fammi provare di nuovo quella sensazione

[ELPHABA]

Oh, Nessa, finalmente

[ELPHABA]

Ero sempre stata insicura di poterlo fare

Ma finalmente, da questi poteri, qualcosa di buono

Finalmente qualcosa di buono

[BOQ

Nessa, c’è qualcosa che devo—

[NESSAROSE]

Senti

[BOQ]

L’hai fatto? Per renderla felice?

[BOQ]

Nessa

[NESSAROSE]

Sì?

[BOQ]

Ehm, Nessa

Sicuramente ora conterò meno per te

E non ti dispiacerà che me ne vada stasera

[NESSAROSE]

Me ne vado?

[BOQ]

Il momento in cui ho letto

che Glinda si sposerà con Fiyero

[NESSAROSE]

Glinda?

[BOQ]

Sì, Nessa, è vero

E devo andare a farle appello

Esprimerle ciò che provo

[BOQ, parlato]

Ho perso il mio cuore per Glinda nel momento in cui l’ho vista per la prima volta

[NESSAROSE, parlato]

Hai perso il tuo cuore?

Beh, vedremo

[BOQ]

Ah, il mio cuore

Sembra che si stia, si stia restringendo

[NESSAROSE]

Salvalo, ti prego, salvalo e basta

Il mio povero Boq, il mio dolce, il mio coraggioso lui

Non lasciarmi finché la mia triste vita non sarà finita

Solo e senza amore qui

Con solo la ragazza allo specchio

Solo lei ed io

La strega cattiva dell’Est

Ci meritiamo l’un l’altro

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.