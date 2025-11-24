GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di The Wicked Witch of the East

scritto da Giovanna Codella
wicked for good colonna sonora

The Wicked Witch of the East è una delle canzoni della colonna sonora di Wicked: For Good e racchiude il momento della trasformazione di Nessarose nella Strega Cattiva dell’Est e sulle tragiche conseguenze delle sue scelte.

Nel disperato tentativo di tenere Boq (Ethan Slater) vicino a sé, Nessarose (Marissa Bode) cerca di lanciare un incantesimo d’amore che lo farà innamorare di lei, nonostante Elphaba (Cynthia Erivo) la avverta che sta lanciando l’incantesimo in modo sbagliato. Il sortilegio fallisce miseramente e trasforma Boq nel Boscaiolo di Latta, ed Elphaba è costretta a strappargli il cuore per tenerlo in vita.

Ascolta qui la canzone

Testo The Wicked Witch of the East

[NESSAROSE]
I want to come back to the way we where at school

[NESSAROSE]
That night at the Ozdust
Boq danced with me there
And it felt like he loved me then
That night, when I felt I was floating on air
I want to feel that again

[NESSAROSE,]
Make me feel that again

[ELPHABA]
Oh, Nessa, at last

[ELPHABA]
I’d always been unsure I could
But finally, from these powers, something good
Finally

[BOQ]
Nessa, there’s something I have to—

[NESSAROSE]
Look

You did this? To make her happy?

[BOQ]
Nessa

[NESSAROSE]
Yes?

[BOQ]
Uh, Nessa
Surely now I’ll matter less to you
And you won’t mind my leaving here tonight

[NESSAROSE]
Lеaving?

[BOQ]
The moment when I rеad
Glinda’s going to be wed to Fiyero

[NESSAROSE]
Glinda?

[BOQ]
Yes, Nessa, that’s right
And I’ve got to go appeal to her
Express the way I feel to her

[BOQ]
I lost my heart to Glinda the moment I first saw her

[NESSAROSE]
Lost your heart?
Well, we’ll see about that

[BOQ]
Ah, my heart
It feels like it’s, like it’s shrinking

[NESSAROSE]
Save him, please, just save him
My poor Boq, my sweet, my brave him
Don’t leave me till my sorry life has ceased
Alone and loveless here
With just the girl in the mirror
Just her and me
The Wicked Witch of the East
We deserve each other

Traduzione The Wicked Witch of the East

[NESSAROSE]
Voglio tornare a come eravamo a scuola

[NESSAROSE]
Quella notte all’Ozdust
Boq ha ballato con me lì
E mi è sembrato che mi amasse allora
Quella notte, quando mi sono sentita fluttuare nell’aria
Voglio provare di nuovo quella sensazione

[NESSAROSE]
Fammi provare di nuovo quella sensazione

[ELPHABA]
Oh, Nessa, finalmente

[ELPHABA]
Ero sempre stata insicura di poterlo fare
Ma finalmente, da questi poteri, qualcosa di buono
Finalmente qualcosa di buono

[BOQ
Nessa, c’è qualcosa che devo—

[NESSAROSE]
Senti

[BOQ]
L’hai fatto? Per renderla felice?

[BOQ]
Nessa

[NESSAROSE]
Sì?

[BOQ]
Ehm, Nessa
Sicuramente ora conterò meno per te
E non ti dispiacerà che me ne vada stasera

[NESSAROSE]
Me ne vado?

[BOQ]
Il momento in cui ho letto
che Glinda si sposerà con Fiyero

[NESSAROSE]
Glinda?

[BOQ]
Sì, Nessa, è vero
E devo andare a farle appello
Esprimerle ciò che provo

[BOQ, parlato]
Ho perso il mio cuore per Glinda nel momento in cui l’ho vista per la prima volta

[NESSAROSE, parlato]
Hai perso il tuo cuore?
Beh, vedremo

[BOQ]
Ah, il mio cuore
Sembra che si stia, si stia restringendo

[NESSAROSE]
Salvalo, ti prego, salvalo e basta
Il mio povero Boq, il mio dolce, il mio coraggioso lui
Non lasciarmi finché la mia triste vita non sarà finita
Solo e senza amore qui
Con solo la ragazza allo specchio
Solo lei ed io
La strega cattiva dell’Est
Ci meritiamo l’un l’altro

La colonna sonora di Wicked for Good

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack  è uscita venerdì 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati