Harry Styles: la statua di cera rivelata al Madame Tussauds di Berlino

Una nuovissima statua di cera di Harry Styles è stata appena svelata al Madame Tussauds di Berlino!

Al musicista e attore 29enne sono state dedicate anche altre sei figure che saranno esposte nei musei delle cere di tutto il mondo. La prossima verrà svelata a Londra alla fine di questo mese.

Ci sono voluti 10 mesi per creare i sette look e il primo raffigurato è relativo all’esibizione di Harry al Coachella del 2022.

I suoi altri look includono l’outfit sfoggiato per la prima di My Policeman al Toronto International Film Festival, più altri cinque stili da performance, inclusa una mise proveniente dal Coachella Festival.

“Harry è una delle più grandi star del mondo in questo momento, dal riempire gli stadi di tutto il globo con i suoi tour da tutto esaurito fino all’essere un’ icona della moda. Non si può negare che abbia lasciato un segno senza tempo nella cultura popolare“, ha dichiarato Angela Jobson, Global Brand Director del famoso museo.

“Quando si è presentata l’opportunità non ci sono state esitazioni, abbiamo colto al volo l’occasione di aggiungere la superstar vincitrice del Grammy Award alla nostra collezione e non vediamo l’ora che i fan la vedano in una delle sette sedi in tutto il mondo” ha aggiunto.

Tutte le statue di cera di Harry Styles al Madame Tussauds saranno esposte a Londra (debutto il 27 luglio), New York, Hollywood, Amsterdam, Singapore e Sydney. Oltre, ovviamente, a Berlino.

Oltre a quella appena svelata nella capitale tedesca, ecco tutti i look sfoggiati dalla riproduzione in cera dell’artista.

E pensare che solo qualche anno fa, fece scalpore la rimozione, dopo 7 anni, delle statue degli One Direction, band di cui Harry ha fatto parte e che ufficialmente non si è mai sciolta.