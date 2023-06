Louis Tomlinson devastato: una tempesta ha ferito dei fan prima di un suo concerto

Louis Tomlinson si è espresso via Twitter dopo che una tempesta di grandine ha compromesso il suo concerto al Red Rocks Ampitheatre, mercoledì sera 21 giugno a Morrison, in Colorado.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi all’ultima tappa del suo Faith in the Future World Tour quando una violenta perturbazione si è abbattuta sui fan.

Metro West Fire, che ha lavorato sul posto con il servizio d’emergenza Stadium Medical, ha riferito di aver curato 80-90 persone per ferite, con tagli e fratture ossee.

C’erano anche sette persone che sono state trasportate negli ospedali della zona, ma per fortuna non sembrerebbero in pericolo di vita.

Quella notte, Louis è andato dunque sui social per condividere con i fan un messaggio pieno di dispiacere.

“Devastato dallo show di stasera, spero che stiate tutti bene, tornerò! Anche se non abbiamo suonato al concerto, ho sentito tutta la vostra passione! Vi mando tutto il amore!” ha scritto.

L’evento ha subito dei forti disagi a causa del maltempo, con lo staff che ha voluto condividere gli aggiornamenti mediante i social media.

Alla fine, come intuibile, Louis Tomlinson non è salito sul palco e l’organizzazione ha rivelato che le informazioni riguardo il rimborso arriveranno presto da Live Nation.

I fan presenti, a loro volta, hanno commentato il post dell’artista, facendo notare che in molti si sono dimostrati uniti e hanno contribuito ad aiutare, con dei gruppi che si stringevano insieme e usavano dei maglioni, scatole ed altro per proteggere se stessi e gli altri dalla tempesta.

A noi non resta che augurare che le persone rimaste colpite possano stare meglio al più presto.

Devastated about the show tonight, hope everyone’s ok, I’ll be back! Even though we didn’t play the show I felt all of your passion! Sending you all love!

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) June 22, 2023