Harry Styles: ecco il video musicale ufficiale di Daylight

Harry Styles è tornato con un nuovissimo video musicale e si tratta del video ufficiale della sua canzone Daylight!

Il cortometraggio è stato girato a novembre 2022 quando Harry è stato avvistato in UK nel corso delle riprese in un circo locale, mentre indossava uno stravagante costume giallo.

L’artista appariva in quelle foto tutto sorridente, nell’intento di svolgere la sua migliore imitazione di un canarino, addobbato di abbaglianti piume gialle.

Il video, dunque, presenta l’artista su un set a tema circense, dove vola in aria con delle gigantesche ali gialle, dopo aver sparato da un cannone.

Daylight è una delle tracce dall’ultimo album di Harry, Harry’s House, ed è il quinto video musicale che ha pubblicato, dopo il più recente Satellite che è stato presentato in anteprima lo scorso maggio.

Puoi guardare qui il video ufficiale della canzone

Il video di Daylight di Harry Styles con James Corden

Quello appena pubblicato è, in realtà, il secondo video che il cantante realizza per il brano, dopo aver sorpreso i fan realizzando un videoclip home made insieme a James Corden, per il The Late Late Show, nel maggio dello scorso anno.

Il segmento, realizzato con un piccolissimo budget in sole tre ore, ha visto Harry e James lanciarsi per le strade di Brooklyn alla ricerca della location perfetta e gratuita per girare il video.

I due hanno persino suonato ai citofoni degli appartamenti di persone a caso, sperando che qualcuno permettesse loro di filmare in un interno. Detto fatto! Delle ragazze hanno prestato la loro abitazione per le riprese.

Proprio qualche giorno fa, intanto, una nuova statua di cera di Harry Styles è stata svelata dal museo Madame Tussauds di Berlino!

Scopri qui le immagini della riproduzione e delle altre statue che presto verranno allestite nelle altre sedi del celebre museo delle cere.