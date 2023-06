Niall Horan pubblica oggi il nuovo album The Show (ascoltalo qui)

Niall Horan torna sulle scene musicali il 9 giugno 2023 con The Show, il suo nuovo album. Nel progetto, il terzo da solista, l’artista irlandese riporta il suo pubblico alle emozioni degli inizi.

“È bello tornare dopo tre anni, la reazione dei fan sono stata assurde. Mi sto preparando per il lancio dell’album e per i festival estivi. È un ottimo momento. Ricordo quando guardavo le news e tutto ciò che stava succedendo in Italia, nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo. L’album è nato in un momento in cui il mondo era in lockdown, non è stato il miglior momento per creare un nuovo progetto. Il disco parla della vita come spettacolo, delle cose buone e delle cose cattive. Durante la pandemia ho amplificato qualsiasi cosa, quando ero a casa da solo, una specie di show”, ha raccontato Niall in un’intervista rilasciata a RTL 102.5.

Ascolta qui l’album The Show

Il nuovo disco è stato anticipato da Heaven, arrivato a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro da solista e poi da Meltdown, il secondo singolo estratto, in cui l’artista irlandese racconta di quelle sensazioni di ansia che ti buttano giù ma, nonostante tutto, si ha quella consapevolezza che alla fine tutto andrà per il meglio.

“The Show è il mio album più maturo rispetto al mio percorso precedente. Ci sono anche dei brani che parlano di ansia, che ci prende nell’affrontare determinati obiettivi, come Meltdown. Il singolo non è una ballad, è una canzone veloce, ha affermato l’artista.

“Da maggio inizierò a suonare nei festival. Ho fatto tanti show ma quelli italiani sono sempre stati pazzeschi. Mi piace l’idea di fare un tour e tornare con un mio show, i fan italiani potrebbero rivedermi presto dal vivo” ha aggiunto Niall Horan specificando quanto la dimensione live di The Show sia parte integrante del progetto.