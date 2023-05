Niall Horan – The Show Live Tour: l’unica data italiana a Milano nel 2024

Niall Horan arriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 21 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

La data milanese farà parte del tour mondiale The Show Live on Tour. Il cantante irlandese è pronto, dunque, a tornare in Italia dopo l’incredibile accoglienza del mese scorso da parte dei fan, per una visita promozionale.

Dove acquistare i biglietti per l’evento

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 1 giugno, i biglietti per il concerto di Niall a Milano saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation.

Per accedere alla pre-sale, quindi, basterà registrarsi gratuitamente sul sito di livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 2 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Niall Horan parla dei prossimi concerti

Una profonda meditazione, dalla salute mentale all’infinita complessità e incertezza dell’amore, l’album The Show è un’affermazione infinitamente affascinante sul seguire il proprio cuore fino alla sua assoluta verità. L’album sarà pubblicato il 9 giugno 2023 da Capitol Records.

Mentre si prepara a condividere il materiale più personale della sua carriera, Horan è particolarmente ansioso di tornare sul palco.

Prima di tornare in Italia, però, quest’estate si preparerà al tour con esibizioni in tutto il mondo, tra cui il Boston Calling.

“Non c’è niente di meglio che guardare la folla che ti risponde cantando con tutte quelle emozioni sul viso e sapendo che stanno collegando la canzone a qualcosa di significativo nella loro vita“, dice Niall Horan. “Per me, questa è sempre la cosa più bella che si possa ottenere scrivendo una canzone” ha aggiunto.

Niall, che questa stagione è entrato a far parte di The Voice USA come nuovo coach, ha presentato il suo nuovo singolo Meltdown durante lo show della scorsa settimana.

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e traduzione di Meltdown