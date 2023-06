Niall Horan – The Show: video, testo, traduzione e significato

Niall Horan, pubblica il 9 giugno 2023 il brano The Show, title track del suo terzo disco da solista che arriva sul mercato discografico questo stesso giorno.

Niall ha dichiarato: “Quest’album è il frutto di un lavoro di cui sono orgoglioso e ora è arrivato il momento di darlo a voi affinché lo possiate fare vostro. Grazie per esserci stati sempre per me per tutto questo tempo e non vedo l’ora di condividere questa nuova era con voi nel prossimo paio d’anni. Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato”.

Il video ufficiale del brano

Testo The Show di Niall Horan

Life is like a board game some of the time

Mistakes and heartbreaks are no crime

But there’s a lot we’ve been through under broken skies

Got plans? Better hurry ‘cause time flies

Hold tight, get ready for the ride

If everythin’ was easy, nothin’ ever broke

If everythin’ was simple, how would we know?

How to fix your tears, how to fake a show

How to paint a smile, yeah, how would we know?

How good wе have it, though? Mmm

Life is like a dancе floor some of the time

(Life is like a dance floor some of the time, mm)

Dancin’ with the stars, oh, every night

And gravity comes and wraps its arms around you again

It’s all fun and games until the party ends

Hold tight, get ready for the ride

If everythin’ was easy, nothin’ ever broke

If everythin’ was simple, how would we know?

How to fix your tears, how to fake a show

How to paint a smile, yeah, how would we know?

How good we have it, though?

Lookin’ at the sun our whole lives

We’re blinded by the (Lights)

Lookin’ at the sun our whole lives

We’re blinded by the lights, ooh

We’re still not ready for the ride

If everythin’ was easy, nothin’ ever broke

If everythin’ was simple, how would we know?

How to fix your tears, how to fake a show

How to paint a smile, yeah, how would we know?

Oh, if everythin’ was easy, nothin’ ever broke

If everythin’ was simple, how would we know?

How to fix your tears, how to fake a show

How to paint a smile, yeah, how would we know?

How good we have it, though?

How good we have it, though?

So, hold tight, get ready for the ride

Traduzione

La vita è come un gioco da tavolo a volte

Errori e crepacuore non sono un crimine

Ma ci sono molte cose che abbiamo passato sotto cieli spezzati

Hai piani? Meglio sbrigarsi perché il tempo vola

Tieniti forte, preparati per la corsa

Se tutto è stato facile, non si è mai rotto niente

Se tutto fosse semplice, come lo sapremmo?

Come riparare le tue lacrime, come fingere uno spettacolo

Come dipingere un sorriso, sì, come lo sapremmo?

Quanto è bello che ce l’abbiamo, però? Mmm

La vita è come una pista da ballo a volte

(La vita è come una pista da ballo a volte, mm)

Ballando con le stelle, oh, ogni notte

E la gravità arriva e avvolge di nuovo le sue braccia intorno a te

È tutto divertimento e giochi fino alla fine della festa

Tieniti forte, preparati per la corsa

Se tutto è stato facile, non si è mai rotto niente

Se tutto fosse semplice, come lo sapremmo?

Come riparare le tue lacrime, come fingere uno spettacolo

Come dipingere un sorriso, sì, come lo sapremmo?

Quanto è bello che ce l’abbiamo, però?

Guardando il sole per tutta la nostra vita

Siamo accecati dalle (luci)

Guardando il sole per tutta la nostra vita

Siamo accecati dalle luci, ooh

Non siamo ancora pronti per la corsa

Se tutto è stato facile, non si è mai rotto niente

Se tutto fosse semplice, come lo sapremmo?

Come riparare le tue lacrime, come fingere uno spettacolo

Come dipingere un sorriso, sì, come lo sapremmo?

Oh, se tutto fosse stato facile, non si sarebbe mai rotto niente

Se tutto fosse semplice, come lo sapremmo?

Come riparare le tue lacrime, come fingere uno spettacolo

Come dipingere un sorriso, sì, come lo sapremmo?

Quanto è bello che ce l’abbiamo, però?

Quanto è bello che ce l’abbiamo, però?

Quindi, tieniti forte, preparati per il viaggio

Il significato di The Show di Niall Horan

Questa canzone è stata scritta durante l’apice della pandemia, quindi il ritornello della canzone dice: “se tutto fosse facile e niente si fosse mai rotto, ci renderemmo conto di quanto siamo stati bravi da sempre?”.

The Show funge dunque da metafora della vita nella prospettiva di un momento buio, momento in cui si manifesta l’importanza delle piccole cose, fino ad allora ritenute scontate.