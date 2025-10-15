Kpop Demon Hunters: ci sarà un sequel? Tutto quello che sappiamo

Netflix Philippines, “HUNTRI/X – Golden (Official Lyric Video) | K-Pop Demon Hunters | Netflix” COURTESY PHOTO VIA YOUTUBE

Da quando è uscito su Netflix lo scorso giugno, il film d’animazione Kpop Demon Hunters è diventato un vero e proprio fenomeno globale, non solo per la qualità della storia e per l’avvincente animazione ma anche per la complicità di una colonna sonora pazzesca.

Il film segue le avventure di Rumi, Mira e Zoey, tre ragazze che di giorno vestono i panni del supergruppo K-pop HUNTR/X e di notte agiscono come cacciatrici di demoni per proteggere l’umanità da una nuova minaccia. Si tratta dei Saja Boys, una boy band rivale composta da cinque demoni. Visto l’enorme successo, molti fan si chiedono se ci sarà un seguito al racconto.

Kpop Demon Hunters 2 ci sarà?

I registi Maggie Kang e Chris Appelhans hanno lasciato intendere che l’universo di Kpop Demon Hunters è destinato ad espandersi, pur riconoscendo che la storia di Rumi e Jinu nel primo film si conclude in modo abbastanza netto (se avete visto il film, purtroppo, sapete il perché). Tuttavia, i fan, continuano a credono nell’amore impossibile dei due protagonisti, un elemento centrale della trama che potrebbe essere ripreso in un seguito, proprio per via del grande interesse del pubblico.

I creatori, d’altronde, hanno rivelato di avere “molte strade” e “storie parallele” già in mente per la loro opera. E hanno ammesso che ci sono ancora “molte domande a cui è stata data risposta, ma non completamente”.

Kang, in particolare, ha espresso interesse riguardo le origini e i retroscena di Zoey e Mira che non sono stati pienamente sviluppati nel primo film. Poi, ci sarebbe il mistero legato alla morte della madre di Rumi che presumibilmente ha avuto un ruolo cruciale nella formazione della HUNTRI/X come cacciatrice di demoni. Ma anche l’origine di Rumi come mezza-demone e l’identità di suo padre sono aspetti che non sono stati pienamente rivelati.

KPDH sarà una trilogia?

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente il sequel. Tuttavia, il successo del film (che ha raggiunto la Top 10 in 93 Paesi) rende l’opzione molto probabile.

Ma c’è di più, perché si parla persino della possibilità di una trilogia. A luglio 2025, The Wrap ha riferito che Netflix sta valutando l’idea di espandere il film in due sequel animati, oltre a possibili progetti satellite come uno spettacolo teatrale. Tuttavia, sia Netflix (attraverso più fonti) sia i creatori hanno respinto l’idea di un remake live-action.

I registi concordano sul fatto che lo stile, il tono e la comicità del film sono perfetti solo per l’animazione, che permette di spingere i personaggi oltre i limiti del realismo.

Quando uscirà il sequel?

I tempi di produzione per l’animazione sono piuttosto lunghi. Il primo film ha richiesto oltre quattro anni di sviluppo. L’interesse del pubblico può velocizzare il processo, ma in base ad altri titoli Sony, come Spider-Verse, un sequel animato richiede realisticamente almeno due anni per essere realizzato. Il mix di stili di animazione 2D e 3D in Spider-Verse richiede più tempo e Kpop Demon Hunters è principalmente un 3D con una grafica computerizzata ispirati agli anime. Tuttavia, realisticamente, come già detto è difficile che la seconda parte sarà pronta in meno di due anni.

Potrebbe interessarti anche:

La colonna sonora deluxe del film