Kpop Demon Hunters: la soundtrack del film dei record in versione Deluxe

Kpop Demon Hunters non è solo un film, ma un vero e proprio fenomeno globale che è dedicato agli amanti del pop sudcoreano e non solo. Uscito su Netflix lo scorso 20 giugno, ha scalato le vette del successo, diventando il film più visto di tutti i tempi sulla piattaforma. Ma l’impatto di questo prodotto non è limitato al piccolo schermo: la sua colonna sonora è diventata un successo planetario, incoronata come la più ascoltata dell’anno.

La soundtrack, infatti, ha infranto ogni record, diventando la prima colonna sonora a posizionare contemporaneamente quattro brani nella Top 10 della Billboard Hot 100, con oltre 3 miliardi di ascolti globali. Il singolo di punta, Golden, è diventata oltretutto la canzone con le più alte vendite in una settimana dall’inizio del 2025.

Dove ascoltare la colonna sonora del film

A grande richiesta, è ora disponibile Kpop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film): Deluxe Version, un’edizione ampliata che promette di far felici tutti i fan. La tracklist è arricchita da due nuove tracce inedite “Prologue“ (Hunter’s Mantra e Jinu’s Lament) oltre che le versioni acapella, strumentali e sing-along delle hit. È inoltre disponibile per l’acquisto dallo scorso venerdì 22 agosto la colonna sonora del film, nel formato fisico CD.

La colonna sonora tradizionale è sullo shop Universal preordinabile anche in formato LP Smokey Fuschia, insieme ai 45 giri colorati dei singoli Golden, Your Idol, Soda Pop, How It’s Done, Free e What It Sounds Like. L’intera soundtrack del film è inoltre disponibile per il preorder nel formato vinile e in un’esclusiva versione CD disponibile per la Discoteca Laziale.

Chi canta le canzoni di Kpop Demon Hunters

Dietro il successo della colonna sonora c’è un team di professionisti. I brani originali sono stati scritti da: Danny Chung, IDO, Vince, KUSH, EJAE, Jenna Andrews, Stephen Kirk, Lindgren, Mark Sonnenblick e Daniel Rojas; mentre la produzione è stata curata da Teddy Park, 24, IDO, DOMINSUK, Jenna Andrews, Stephen Kirk, Lindgren e Ian Eisendrath.

Le voci che hanno dato vita alle canzoni appartengono a un cast stellare: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI, Andrew Choi, Danny Chung, Kevin Woo, SamUIL Lee, Neckwav e Lea Salonga. La colonna sonora vanta anche un contributo speciale: la canzone originale Takedown è cantata da Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung, membri del celebre gruppo K-pop TWICE.

La trama: tra K-pop e caccia ai Demoni

Il film targato Netflix Kpop Demon Hunters segue la storia delle superstar Rumi, Mira e Zoey. Queste tre ragazze si dividono tra stadi sold-out e la caccia ai demoni, adottando delle identità segrete per proteggere i loro fan da minacce sovrannaturali. Insieme, dovranno affrontare i loro più grandi nemici: una boy band rivale composta da demoni sotto la copertura di cinque affascinanti idol. Il film ha conquistato il primo posto nelle classifiche in numerosi Paesi, ottenendo consensi da pubblico e critica in tutto il mondo per la sua trama che rende omaggio all’immaginario di star del pop coreano.