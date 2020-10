È ufficiale: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Himesh Patel saranno insieme per una produzione targata Netflix. Il titolo del film sarà Don’t Look Up e dietro la macchina da presa ci sarà Adam McKay (La grande scommessa).

A confermare la notizia è Deadline che fa notare anche un altro dettaglio interessante. Era da Ocean’s Eleven di Soderbergh che non veniva annunciato un cast stellare così. Una boccata d’aria fresca per le produzioni cinematografiche, ora in grande difficoltà, e che lascia presagire un futuro senz’altro migliore.

Certo, visto lo “zampino” di Netflix c’è da aspettarsi che il film non arrivi al cinema. O meglio non solo. Molto probabilmente, vista la grandiosità dell’operazione, il colosso dello streaming opterà per una distribuzione mista come è già successo con The Irishman e Roma. Tra l’altro con ottimi risultati.

Don’t Look Up segnerebbe l’atteso ritorno al cinema di Jennifer Lawrence, ma anche di Ariana Grande e Timothée Chalamet (che dovremmo vedere in Dune ormai il prossimo anno) già vista in qualche ruolo minore al fianco di grandi come Meryl Streep e Leonardo DiCaprio.

Chiaramente non sappiamo ancora nessun dettaglio riguardante trama e inizio delle riprese. Certo, di sicuro la pre-produzione del film è già iniziata ma bisognerà aspettare un po’ prima del via effettivo. Anche se, come è noto, alcuni progetti non si stanno fermando. Pensiamo alle riprese del nuovo Mission Impossibile a Roma dove la troupe, in tutta sicurezza e mascherine alla mano, è impegnata insieme a Tom Cruise.

Un’altra produzione di cui attendiamo news è Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese in cui vedremo nuovamente Leonardo DiCaprio. Dopo una C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino potremo dunque rivedere l’attore in due interessanti blockbuster nel giro di un anno o due. Una bella notizia, che ci fa sperare nella ripartenza del cinema.