Harry Styles – American Girls: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. American Girls è una delle tracce del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Testo American Girls Harry Styles

Right at home with perfect timing,

A face that knows her perfect lighting,

‘Cause time will show that you should try it,

Those American girls you spend your life with,

I’ve known you for ages,

It’s all that I’ve heard,

My friends are in love with American girls,

I’ve seen it in stages all over the world,

My friends are in love with American girls,

Her sweet eyes,

Your temptations,

Don’t deny her frustrations,

Just spend your life with those American girls,

I’ve known you for ages,

It’s all that I’ve heard,

My friends are in love with American girls,

I’ve seen it in stages all over the world,

My friends are in love with American girls,

American girls,

All over the world

Traduzione

Proprio a suo agio con un tempismo perfetto,

Un viso che conosce la sua illuminazione perfetta,

Perché il tempo ti mostrerà che dovresti provarci,

Quelle ragazze americane con cui passi la vita,

Ti conosco da anni,

È tutto quello che ho sentito,

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane,

L’ho visto a fasi alterne in tutto il mondo,

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane,

I suoi occhi dolci,

Le tue tentazioni,

Non negare le sue frustrazioni,

Trascorri la tua vita con quelle ragazze americane,

Ti conosco da anni,

È tutto quello che ho sentito,

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane,

L’ho visto a fasi alterne in tutto il mondo,

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane,

Ragazze americane,

In tutto il mondo

