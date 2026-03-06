Harry Styles – Ready, Steady, Go!: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Ready, Steady, Go! è una delle tracce del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Qui l’audio ufficiale

Testo Ready, Steady, Go! Harry Styles

One time is alright,

Two times is one too many,

One, two, three times you’re on me,

And suddenly,

Ready, steady, go,

You touched me goodnight,

Butterflied both our bellies,

You and me are skipping sleep,

With dirty feet,

Ready, steady, go,

But you call Leon,

You call it only in my head,

Cause you’ve got enough,

While we do too much,

But you call Leon,

Ah you did call it only in my head?,

Cause you’ve got enough on your hands,

While we are coming up,

One time in the light,

It’s two times as fun already,

One, two, three times you’re only,

Playing with me,

Ready, steady, go,

Pronti, quasi, vai,

Ready, steady, go,

Ready, steady, go,

Traduzione

Una volta va bene,

Due volte è una di troppo,

Una, due, tre volte sei su di me,

E all’improvviso,

Pronti, via, via,

Mi hai dato la buonanotte,

Hai fatto volare entrambe le nostre pance,

Io e te stiamo saltando il sonno,

Con i piedi sporchi,

Pronti, via, via,

Ma tu chiami Leon,

Lo chiami solo nella mia testa,

Perché ne hai abbastanza,

Mentre noi facciamo troppo,

Ma tu chiami Leon,

Ah, l’hai chiamato solo nella mia testa?,

Perché ne hai abbastanza tra le mani,

Mentre noi stiamo salendo,

Una volta alla luce,

È già due volte più divertente,

Una, due, tre volte sei solo,

Giocando con me,

Pronti, via, via,

Pronti, via, via,

Pronti, via, via,

Pronti, via, via,

Cosa ne pensate di Ready, Steady, Go! di Harry Styles?