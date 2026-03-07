Harry Styles – Taste Back: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo atteso quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Taste Back è una delle tracce del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Qui l’audio ufficiale

Testo Taste Back Harry Styles

Not quite ‘here we go again’,

But how’ve you been?,

Always been a consequence,

When you call me baby,

You on white so sweet and sour,

Just like old times,

Dinners with your high school friends,

And your favorite pastries,

Must be lonely out in Paris if you talk like that,

It was tough with the time but you called me back,

And you know that you can tell me,

I can take that,

Did you get your taste back?,

Or do you just need a little love?

You just need a little love,

Talk in tongues no common sense,

Like two old friends,

Where’d you find the confidence to call me baby?,

Is this you settling in?,

You drinking again,

Handling it like a European,

Is this you settling in,

You starting again, handling it?,

Must be lonely out in Paris if you talk like that,

It was tough with the time but you called me back,

And you know that you can tell me,

I can take that,

Did you get your taste back?,

Or do you just need a little love ?

You just need a little love,

Need a little love

Did you get your taste back?,

Or do you just need a little love?

Traduzione

Non proprio “eccoci di nuovo”,

Ma come stai?,

Sempre stata una conseguenza,

Quando mi chiami tesoro,

Sei così dolce e aspra,

Proprio come ai vecchi tempi,

Cene con i tuoi amici del liceo,

E i tuoi dolci preferiti,

Devi sentirti solo a Parigi se parli così,

È stato difficile con il tempo, ma mi hai richiamato,

E sai che puoi dirmelo,

Posso sopportarlo,

Hai ritrovato il gusto?,

O hai solo bisogno di un po’ d’amore?

Hai solo bisogno di un po’ d’amore,

Parlare in lingue senza senso,

Come due vecchi amici,

Dove hai trovato la sicurezza di chiamarmi tesoro?,

Ti stai ambientando?,

Bevi di nuovo,

Lo gestisci come un europeo,

Ti stai ambientando,

Ricomincia, lo gestisci?,

Devi sentirti solo a Parigi se parli così,

È stato difficile con il tempo, ma mi hai richiamato,

E sai che puoi dirmelo,

Posso sopportarlo,

Hai ritrovato il gusto?,

O hai solo bisogno di un po’ d’amore?

Hai solo bisogno di un po’ d’amore,

Hai bisogno di un po’ d’amore

Hai ritrovato il gusto?,

O hai solo bisogno di un po’ d’amore?

Cosa ne pensate di Taste Back di Harry Styles?