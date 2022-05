Harry Styles – Little Freak: audio, testo e traduzione

Little Freak è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

Ascolta Little Freak di Harry Styles

Testo di Little Freak di Harry Styles

Little freak

Jezebel

You sit high atop the kitchen counter

Stay green a little while

You bring blue lights to dreams

Starry haze

Crystal ball

Somehow, you’ve become some paranoia

A wet dream just dangling

But your gift is wasted on me

I was thinking about who you are

Your delicate point of view

I was thinking about you

I’m not worried about where you are

Who you will go home to

I’m just thinking about you

Just thinking about you

Did you dress up for Halloween?

I spilled beer on your friend

I’m not sorry

A golf swing and a trampoline

Maybe we’ll do this again

Tracksuit and a pony tail

You hide the body all that yoga gave you

Red wine and a ginger ale

But you would make fun of me for sure

I was thinking about who you are

Your delicate point of view

I was thinking about you

I’m not worried about where you are

Or who you will go home to

I’m just thinking about you

I disrespected you

Jumped in feet first and I landed too hard

A broken ankle

Karma rules

You never saw my birthmark

I was thinking about who you are

Your delicate point of view

I was thinking about you

I’m not worried about where you are

Or who you will go home to

I’m just thinking about you

Just thinking about you

Just thinking about you

Traduzione di Little Freak di Harry Styles

Piccolo mostro

Jezebel

Ti siedi in cima al bancone della cucina

Rimani verde per un po’

Porti luci blu nei sogni

Foschia stellata

Sfera di cristallo

In qualche modo, sei diventata una sorta di paranoia

Un sogno bagnato che penzola

Ma il tuo regalo è stato sprecato per me

Stavo pensando a chi sei

Il tuo punto di vista delicato

ti stavo pensando

Non sono preoccupato per dove sei

Da chi andrai a casa

Sto solo pensando a te

Sto solo pensando a te

Ti sei vestita per Halloween?

Ho rovesciato la birra sul tuo amico

non sono dispiaciuto

Un’altalena da golf e un trampolino

Forse lo faremo di nuovo

Tuta e coda di cavallo

Nascondi il corpo di tutto ciò che lo yoga ti ha dato

Vino rosso e una ginger ale

Ma mi prenderesti in giro di sicuro

Stavo pensando a chi sei

Il tuo punto di vista delicato

ti stavo pensando

Non sono preoccupato per dove sei

O da chi andrai a casa

Sto solo pensando a te

Ti ho mancato di rispetto

Sono saltato prima in piedi e sono atterrato troppo forte

Una caviglia rotta

Regole del karma

Non hai mai visto la mia voglia

Stavo pensando a chi sei

Il tuo punto di vista delicato

ti stavo pensando

Non sono preoccupato per dove sei

O da chi andrai a casa

Sto solo pensando a te

Sto solo pensando a te

Sto solo pensando a te