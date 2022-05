Harry Styles – Daylight: audio, testo e traduzione

Daylight è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

Ascolta Daylight di Harry Styles

Testo di Daylight di Harry Styles

I’m on the roof

You’re in your airplane seat

I was nose bleeding

Looking for life out there

Reading your horoscope

You were just doing cocaine in my kitchen

You never listen

I hope you’re missing me by now

If I was a bluebird

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Daylight

You got me cursing the daylight

Daylight

You got me cursing the daylight

Daylight

You’ve got me calling at all times

Ain’t gonna sleep till the daylight

Out of New York

I’m on the come down speed

We’re on bicycles

Saying there’s life out there

You’ve got the antidote

I’ll take one to go, go please

Get the picture

Cut out my middle

You ain’t got time for me right now

If I was a bluebird

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Daylight

You’ve got me calling at all times

Ain’t gonna sleep till the daylight

Daylight

You got me cursing the daylight

Daylight

You got me cursing the daylight

Daylight

You’ve got me calling at all times

Ain’t gonna sleep till the daylight

If I was a blue bird

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Traduzione di Daylight di Harry Styles

Sono sul tetto

Sei sul sedile dell’aereo

Avevo il naso sanguinante

In cerca di vita là fuori

Leggendo il tuo oroscopo

Stavi solo facendo cocaina nella mia cucina

Non ascolti mai

Spero che ormai ti manco

Se fossi un uccello azzurro

Vorrei volare da te

Saresti il ​​cucchiaio

Da immergere nel miele così potrei restare attaccato a te

Luce del giorno

Mi hai fatto maledire la luce del giorno

Luce del giorno

Mi hai fatto maledire la luce del giorno

Luce del giorno

Mi fai chiamare in ogni momento

Non dormirò fino alla luce del giorno

Fuori New York

Sono sulla velocità di discesa

Siamo in bicicletta

Dicendo che c’è vita là fuori

Hai l’antidoto

Ne prendo uno per andare, vai per favore

Fai la foto

Taglia la mia metà

Non hai tempo per me adesso

Se fossi un uccello azzurro

Vorrei volare da te

Saresti il ​​cucchiaio

Da immergere nel miele così potrei restare attaccato a te

Luce del giorno

Mi fai chiamare in ogni momento

Non dormirò fino alla luce del giorno

Luce del giorno

Mi hai fatto maledire la luce del giorno

Luce del giorno

Mi hai fatto maledire la luce del giorno

Luce del giorno

Mi fai chiamare in ogni momento

Non dormirò fino alla luce del giorno

Se fossi un uccello blu

Vorrei volare da te

Saresti il ​​cucchiaio

Da immergere nel miele così potrei restare attaccato a te