Zayn – Love like this: video, testo e traduzione del nuovo singolo

Da venerdì 20 luglio è disponibile Love Like This, il singolo che segna il ritorno musicale di Zayn .

Il brano, da oggi anche in radio rappresenta la prima novità discografica dell’artista dopo due anni di attesa. Contemporaneamente è uscito anche il videoclip, diretto da Ivanna Borin & Frank Borin.

“Love Like This è un brano estivo di cui sono molto orgoglioso e che non vedo l’ora di far ascoltare al mondo. Attualmente sto lavorando al mio nuovo album, che arriverà presto, e non vedo l’ora che tutti vedano cosa succederà” ha dichiarato il cantautore.

I fan attendono con impazienza l’uscita del brano da quando l’artista ne ha parlato per la prima volta sui suoi social, ottenendo una forte risposta per i teaser.

La scorsa settimana, Zayn ha nuovamente infiammato Internet partecipando al podcast Call Her Daddy per la sua prima intervista in quasi 6 anni.

L’episodio è diventato virale sui social ed è stato accolto con entusiasmo da testate come Rolling Stone, Billboard, BBC e NME.

Il video della canzone

Testo di Love like this

Oh I love it when you show, when you show, when you show that you got my back

If they ever try to roll, try to roll, try to roll on your name I black

How you hit em with the clothes and the stare and the hips and the hair like that

Got me all up in the zone, in the zone, in the zone, in the zone like

I don’t wanna waste no time

I don’t wanna waste no time cause

You are the you are the crown and

I just wanna take your time and

Everything is on the line but I

Would rather be dead

If it’s gonna mean a life that’s lived without you baby

I guess that’s love like this

Usually I never wanna jump like this

But I think I wanna dump my chips cause

I cannot go back

I guess that’s faith like this

Give you everything and you can skate like this

But I think I gotta take that risk cause

I cannot go back

And I’m loving what ya say, what ya say, what ya say, when you’re on my line

If I never make it back, make it back, make it back from the chase I’m fine

Doesn’t matter if it’s left or it’s right your direction is on my mind

Got me all up in the zone, in the zone, in the zone, in the zone like

I don’t wanna waste no time

I don’t wanna waste no time cause

You are the you are the crown and

I just wanna take your time and

Everything is on the line but I

Would rather be dead

If it’s gonna mean a life that’s lived without you baby

I guess that’s love like this

Usually I never wanna jump like this

But I think I wanna dump my chips cause

I can not go back

I guess that’s faith like this

Give you everything and you can skate like this

But I think I gotta take that risk cause

I cannot go back

One kiss I am wrapped

2 4 6 my jack

All I know is that

I can not go back

One kiss I am wrapped

2 and I’m attached

All I know is that

I cannot go back

I don’t wanna waste no time cause

You are the you are the crown

Everything is on the line but I

Would rather be dead

If it’s gonna mean a life that’s lived without you baby

I guess that’s love like this

Usually I never wanna jump like this

But I think I wanna dump my chips cause

I can not go back

I guess that’s faith like this

Give you everything and you can skate like this

But I think I gotta take that risk cause

I cannot go back

Traduzione

Oh, mi piace quando mostri, quando mostri, quando dimostri che mi copri le spalle

Se mai provano a rotolare, prova a rotolare, prova a rotolare sul tuo nome io svengo

Come li colpisci con i vestiti e lo sguardo, i fianchi e i capelli in quel modo

Mi ha portato tutto nella zona, nella zona, nella zona, nella zona come

Non voglio perdere tempo

Non voglio perdere tempo perché

Tu sei tu sei la corona e

Voglio solo prenderti il tuo tempo e

Tutto è in gioco tranne io

Preferirei essere morto

Se significherà una vita vissuta senza di te piccola

Immagino sia amore così

Di solito non voglio mai saltare così

Ma penso di voler scaricare i miei gettoni perché

non posso tornare indietro

Immagino che questa sia fede come questa

Ti do tutto e potrai pattinare così

Ma penso di dover correre quel rischio perché

non posso tornare indietro

E amo quello che dici, quello che dici, quello che dici, quando sei sulla mia linea

Se non tornerò mai indietro, tornerò indietro, tornerò dall’inseguimento, sto bene

Non importa se è di sinistra o di destra, la tua direzione è nella mia mente

Mi ha portato tutto nella zona, nella zona, nella zona, nella zona come

Non voglio perdere tempo

Non voglio perdere tempo perché

Tu sei tu sei la corona e

Voglio solo prenderti il tuo tempo e

Tutto è in gioco tranne io

Preferirei essere morto

Se significherà una vita vissuta senza di te piccola

Immagino sia amore così

Di solito non voglio mai saltare così

Ma penso di voler scaricare i miei gettoni perché

non posso tornare indietro

Immagino che questa sia fede come questa

Ti do tutto e potrai pattinare così

Ma penso di dover correre quel rischio perché

non posso tornare indietro

Un bacio sono avvolto

2 4 6 il mio jack

Tutto quello che so è questo

non posso tornare indietro

Un bacio sono avvolto

2 e sono attaccato

Tutto quello che so è questo

non posso tornare indietro

Non voglio perdere tempo perché

Tu sei tu sei la corona

Tutto è in gioco tranne io

Preferirei essere morto

Se significherà una vita vissuta senza di te piccola

Immagino sia amore così

Di solito non voglio mai saltare così

Ma penso di voler scaricare le mie chips perché

non posso tornare indietro

Immagino che questa sia fede come questa

Ti do tutto e potrai pattinare così

Ma penso di dover correre quel rischio perché

non posso tornare indietro

Cosa ne pensate della nuova canzone di Zayn?