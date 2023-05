Concerti estate 2023: i 10 appuntamenti da non perdere

L’estate 2023 sarà ricca di concerti da non perdere. Tanti eventi per orecchie musicali di ogni tipo che non vedono l’ora di tornare ad ascoltare musica all’aria aperta.

Con la bella stagione alle porte possiamo finalmente tornare a segnare sul calendario i concerti a cui non vediamo l’ora di assistere. Dopo gli scorsi anni, segnati da un fermo generale a causa della pandemia, possiamo dire che l’estate 2023 segna un ritorno definitivo degli eventi all’aperto: veri e propri paradisi per gli amanti della musica, sia italiana che non.

Tanti, infatti, gli appuntamenti da non perdere sia per quanto riguarda gli artisti di casa nostra, sia per quelli stranieri che finalmente torneranno a far riempire gli stadi dopo la stagione invernale.

Ma quali sono i concerti da non perdere assolutamente? Noi ne abbiamo selezionati 10.

10 concerti da non perdere durante l’estate 2023

1) Lazza

Dopo Sanremo, Lazza porta live il suo disco Sirio con il Ouver-Tour, che toccherà le principali città italiane da aprile fino a settembre.

2) Tananai

Considerato uno degli artisti più interessanti sul panorama attuale, Tananai questa estate suonerà a Milano, Roma, Napoli e al Parco Gondar con il suo Eclissi Live 2023.

3) Marco Mengoni

Reduce dal successo di Sanremo 2023 di “Due Vite”, Marco Mengoni sarà in tour toccando varie città in Italia presentando ai fan il suo nuovo album con il quale ha completato la trilogia Materia.

4) Rosalia

Grandissimo appuntamento per gli appassionati di musica latina, la superstar Rosalia sarà infatti a Milano il 23 giugno agli I-Days Milano Coca Cola.

5) Blanco

Fresco del grandissimo successo del suo nuovo disco Innamorato e della collaborazione con Mina, anche Blanco torna in tour con tre tappe a luglio: Roma, Milano e Reggio Emilia.

6) Ultimo

Se c’è un artista italiano che non dovete perdervi live è Ultimo! Il cantautore romano tornerà ad esibirsi dal vivo portando in tour l’album Alba, da cui ha estratto anche l’omonimo singolo con cui ha gareggiato a Sanremo.

7) Pinguini Tattici Nucleari

Sono tornati! Dopo il successo di Giovani Wannabe, i Pinguini tornano a esibirsi dal vivo toccando varie città italiane, ma soprattutto l’arena di Campovolo.

8) Maneskin

Come possiamo non inserirli? Ormai fenomeno mondiale, la band romana regala ai propri fan un nuovissimo tour negli stadi per presentare il nuovo lavoro in studio Rush!

9) Harry Styles

Forse il nome internazionale più atteso della stagione, Harry Styles arriverà con il suo Love On Tour anche in Italia portando la sua voce a Campovolo il 22 luglio.

10) The Weeknd

Grande appuntamento anche per i fan di The Weeknd che potranno riascoltarlo dal vivo in ben due tappe: il 26 e il 27 luglio a Milano.

Come raggiungere facilmente i concerti dell’estate 2023?

La scelta degli appuntamenti è varia e per tutti i gusti ma, come sanno perfettamente gli appassionati di live, non è sempre facile raggiungere i luoghi dei concerti. Soprattutto se si abita lontani ed è quindi necessario spostarsi in auto o con i mezzi. Oppure se si deve andare a Campovolo… Vi siamo vicini!

A questo proposito vi suggeriamo un’alternativa molto interessante: Busforfun. Questa realtà giovane, dinamica e tutta italiana ha infatti pensato di rispondere alle necessità dei ragazzi che amano spostarsi in tutta Italia per i concerti dei loro cantanti preferiti, ma che non vogliono preoccuparsi del parcheggio piuttosto che degli orari dei treni o degli spostamenti con i mezzi pubblici fino al luogo del concerto.

Immaginate di andare alla live del vostro cantante preferito con un pullman pieno di altri fan come voi! Gli autobus di Busforfun “raccolgono”, infatti, i partecipanti del concerto facendo varie tappe in molte città italiane e portando le persone direttamente al luogo dell’evento e, successivamente, riportandole indietro. In poche parole, una soluzione che dà la possibilità di godersi l’evento senza doversi preoccupare di altro!

Oltre ai concerti in Italia, Busforfun è organizzata anche per raggiungere i più importanti eventi in tutta Europa, oltre a parchi divertimento e molto altro. Qui puoi dare un’occhiata alle prossime destinazioni.