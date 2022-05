Harry Styles: i testi e le traduzioni dell’album Harry’s House

Harry’s House è il terzo album in studio di Harry Styles e arriva a 3 anni di distanza dal precedente Fine Line, certificato doppio platino.

Le 13 nuove tracce che lo compongono sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.

Harry è stato inoltre l’headliner del leggendario Coachella Festival, il 15 e 22 aprile. In quell’occasione ha presentato per la prima volta dal vivo As It Was. Successivamente, tornerà live con il Love on Tour, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow.

Qui tutte le date. Harry Styles arriverà anche in Italia con due date sold out previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

Harry’s House: i testi della canzoni

1. Music for a sushi restaurant

2. Late night talking

3. Grapejuice

4. As it was

5. Daylight

6. Little freak

7. Matilda

8. Cinema

9. Daydreaming

10. Keep driving

11. Satellite

12. Boyfriends

13. Love of my life

Harry Styles ha dichiarato, in una lunga intervista a Zane Lowe su Apple Music Radio, perché Harry’s House è il suo album preferito al momento: