Harry Styles – Love of my life: audio, testo e traduzione

Love of my life è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

Ascolta di Love of my life di Harry Styles

Testo di Love of my life di Harry Styles

Baby, you were the love of my life

Whoa

Maybe you don’t know it’s lost till you find it

Take a walk on Sunday through the afternoon

We can always find something for us to do

We don’t really like what’s on the news, but it’s on all the time

Take you with me every time I go away

In a hotel using someone else’s name

I remember back at Jonny’s place

It’s not the same anymore

Baby, you were the love of my life

Whoa

Maybe you don’t know it’s lost till you find it

It’s not what I wanted

To leave you behind

Don’t know where you’ll land when you fly

But baby, you were the love of my life

It’s unfortunate, ooh

Just coordinates, ooh

I don’t know you half as well as all my friends

I won’t pretend that I’ve been doing everything I can

To get to know your creases and your ends

Are they the same?

Baby, you were the love of my life

Whoa

Maybe you don’t know it’s lost till you find it

It’s not what I wanted

To leave you behind

Don’t know where you’ll land when you fly

But baby, you were the love of my life

Traduzione di Love of my life di Harry Styles

Tesoro, eri l’amore della mia vita

Whoa

Forse non sai che è perso finché non lo trovi

Fai una passeggiata dalla domenica al pomeriggio

Possiamo sempre trovare qualcosa da fare per noi

Non ci piace molto quello che c’è nelle notizie, ma è sempre attivo

Ti porto con me ogni volta che vado via

In un hotel usando il nome di qualcun altro

Ricordo di essere tornato a casa di Jonny

Non è più lo stesso

Tesoro, eri l’amore della mia vita

Whoa

Forse non sai che è perso finché non lo trovi

Non è quello che volevo

Per lasciarti indietro

Non so dove atterrerai quando voli

Ma piccola, eri l’amore della mia vita

È un peccato, ooh

Solo coordinate, ooh

Non ti conoscono la metà di tutti i miei amici

Non fingerò di aver fatto tutto il possibile

Per conoscere le tue pieghe e le tue punte

Sono gli stessi?

Tesoro, eri l’amore della mia vita

Whoa

Forse non sai che è perso finché non lo trovi

Non è quello che volevo

Per lasciarti indietro

Non so dove atterrerai quando voli

Ma piccola, eri l’amore della mia vita