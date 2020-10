Harry Styles, la notizia era nell’aria ormai da settimane, sta ufficialmente per tornare con un nuovo singolo estratto da Fine Line. Nonostante Harry di per sé non abbia confermato nulla via social, è chiaro e ufficiale che la nuova canzone dell’artista sarà Golden, e non potremmo esserne più felici!

Ecco perché Golden sarà il nuovo singolo di Fine Line di Harry Styles

Vi ricordate il sito Do you know who you are? Nelle scorse ore Harry ha aggiornato la pagina di lancio del progetto Fine Line con un nuovo template. Nel sito l’artista vi chiede di inserire il vostro nome e, una volta cliccato invio, riceverete una sorta di cartolina personalizzata. Nella postcard troverete la frase “You are Golden”. Più che un indizio, insomma, una conferma di quello che già pensavamo!

L’apparizione del sito, fra l’altro, ha spinto le directioner a lanciare l’hashtag #Goldeniscoming, diventato TT su Twitter a livello mondiale in men che non si dica.

Tutto quello che sappiamo sul video ufficiale di Golden

Nelle scorse settimane su Ginger Generation vi abbiamo parlato delle riprese del video ufficiale di Golden, girato in Italia. Per l’occasione l’artista britannico è tornato nel nostro paese, per la precisione in Costiera Amalfitana.

In base alle prime indiscrezioni, Harry Styles ha affitato una lussuosa villa e ha girato diverse scene “in stile anni ’60”. Le immagini del backstage ci mostrano Harry in sella ad una vespa, a bordo di una cadillac e persino di un motoscafo.

Ecco le immagini del video di Golden di Harry apparse online circa un mese fa!

Golden sarà il quarto singolo di Harry Styles estratto dal suo secondo, fortunato disco Fine Line. Il singolo seguirà così Fine Line, Adore You, Falling e Watermelon Sugar.