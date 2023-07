Harry Styles ha una nuova presunta findanzata, che cosa sappiamo

L’attrice Taylor Russell ha ricevuto un posto privilegiato durante lo show più recente di Harry Styles.

In alcune foto diffuse dalla rivista TMZ, la star 28enne di Bones and All è stata vista ballare nella tenda “VIP” al concerto dell’artista, che si è tenuto sabato scorso, 8 luglio, a Vienna.

Le immagini mostrano l’attrice canadese mentre chiacchiera con i membri della troupe e danza sulle note delle canzoni di Harry, durante la sua esibizione.

Il tabloid ha anche pubblicato degli scatti risalenti al giorno dopo, vale a dire domenica. In quell’occasione Taylor e Harry sono stati visti passeggiare per la capitale austriaca.

Harry Styles and Taylor Russell spotted together in Vienna. pic.twitter.com/g9e7ui4NzH — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023



I rumors riguardo una relazione hanno iniziato a circolare, in realtà, già da un pò. Tutto è iniziato dopo che i due sono apparsi mentre camminavano per le strade di Londra, durante il mese di giugno.

Non è noto con certezza quando le due star si siano conosciute, ma c’è chi sostiene che il loro primo incontro sia avvenuto lo scorso settembre durante l’ultimo Festival di Venezia, dove Harry ha presentato Don’t Worry Darling e Taylor Russel Bones and All.

Lo show di Harry Styles a Vienna, tuttavia, ha fatto notizia anche per una ragione completamente diversa.

Un video del cantante che viene colpito a un occhio da un oggetto lanciato da qualcuno del pubblico, infatti, è virale sui social media.

Nella clip, che sta girando su Twitter, si può vedere Harry camminare con un microfono in mano quando qualcosa vola verso di lui e lo colpisce in pieno volto.

Si vede anche il cantante mentre si ferma subito dopo l’impatto e porta una mano sopra l’occhio, con un’espressione dolorante.

Cosa ne pensate dell’ipotetica coppia formata da Harry Styles e Taylor Russell?