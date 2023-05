Amici 22: Maddalena ottiene un contratto dopo l’eliminazione

Dopo l’eliminazione da Amici 22 Maddalena è stata invitata ad andare in sala relax per visualizzare un filmato che riguarda una preziosa opportunità per lei.

Ma prima di ciò la ballerina è stata intervistata dietro le quinte per commentare a caldo l’esperienza della semifinale. La ragazza ha sottolineato che le lettere piene di critiche di Alessandra Celentano non sono state per lei una terapia, come la maestra ritiene e come la professoressa ha detto in puntata.

I continui confronti con Isobel e le coreografie con cui ha dovuto misurarsi, quelli sì che l’hanno aiutata a crescere. Ed ora è una Maddalena molto diversa rispetto a quando è entrata.

Ovviamente è molto grata ad Emanuel Lo che ha creduto per primo in lei e che l’ha sempre supportata sia nei momenti belli sia in quelli brutti nella scuola di Amici.

Il contratto per Maddalena Amici 22

Nel video che ha guardato in sala relax c’era un messaggio per lei. Madda ha ottenuto la proposta di un contratto lavorativo che va dal prossimo agosto al prossimo novembre con l’accademia ProArteDanza di Toronto, in Canada.

La ballerina è stata felicissima di apprendere questa notizia che considera una bellissima occasione. Del resto è una delle tante che ha avuto durante il suo percorso ad Amici 22, durato ben otto mesi.

In seguito alla vittoria di una gara Maddalena, infatti, insieme a Isobel ha già conquistato un’altra opportunità che le consentirà di entrare nel mondo della danza da professionista.

Quella di poter far parte dello spettacolo itinerante Open che si terrà quest’estate in alcune città italiane e poi anche all’estero. Probabilmente la ragazza potrebbe persino trovarsi a scegliere tra questi due impegni.

