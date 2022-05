Harry Styles – Matilda: audio, testo e traduzione

Matilda è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Significato di Matilda:

Parlando del significato della canzone, Harry Styles ha detto che non si tratta di una sua esperienza personale, ma di quella di qualcun altro: “Voglio sostenerti in qualche modo, ma non è necessariamente il mio compito riversare la cosa su di me, perché non è la mia esperienza. A volte bisogna solo ascoltare, spero che sia quello che ho fatto, spero che questa canzone dice: Ti sto ascoltando“.

Il cantante ha fatto anche l’esempio a Zane Lowe della Matilda del libro di Roald Dahl: “Imaginati Matilda crescita“.

Il disco:

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

You were riding your bike to the sound of It’s No Big Deal

And you’re trying to lift off the ground on those old two wheels

Nothing ‘bout the way that you were treated ever seemed especially alarming till now

So you tie up your hair and you smile like it’s no big deal

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

And not invite your family

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for leaving and growing up

Matilda, you talk of the pain like it’s all alright

But I know that you feel like a piece of you’s dead inside

You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days

It’s none of my business but it’s just been on my mind

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

And not invite your family

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for leaving and growing up

You can see the world

Following the seasons

Anywhere you go

You don’t need a reason

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for doing it on your own

You’re just in time, make your tea and your toast

You framed all your posters and dyed your clothes

You don’t have to go

You don’t have to go home

Oh, there’s a long way to go

I don’t believe that time will change your mind

In other words

I know they won’t hurt you anymore as long as you can let them go

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

You can start a family who will always show you love

You don’t have to be sorry for doing it on your own

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

You can start a family who will always show you love

You don’t have to be sorry, no

Traduzione di Matilda di Harry Styles

Stavi andando in bicicletta al suono di It’s No Big Deal

E stai cercando di sollevarti da terra su quelle vecchie due ruote

Niente nel modo in cui sei stato trattata è mai sembrato particolarmente allarmante fino ad ora

Quindi ti leghi i capelli e sorridi come se non fosse un grosso problema

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

E non invitare la tua famiglia

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per essere andata via e per essere cresciuta

Matilda, parli del dolore come se fosse tutto a posto

Ma so che ti senti come se un pezzo di te fosse morto dentro

Mi hai mostrato un potere abbastanza forte da portare il sole nei giorni più bui

Non sono affari miei, ma è solo nella mia mente

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

E non invitare la tua famiglia

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per essere andata via e per essere cresciuta

Puoi vedere il mondo

Seguendo le stagioni

Ovunque tu vada

Non hai bisogno di una ragione

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per averlo fatto da sola

Sei appena in tempo, prepara il tuo tè e il tuo toast

Hai incorniciato tutti i tuoi poster e tinto i tuoi vestiti

Non devi andare

Non devi andare a casa

Oh, c’è molta strada da fare

Non credo che il tempo ti farà cambiare idea

In altre parole

So che non ti faranno più del male finché potrai lasciarli andare

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

Puoi creare una famiglia che ti dimostrerà sempre amore

Non devi essere dispiaciuta per averlo fatto da sola

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

Puoi creare una famiglia che ti dimostrerà sempre amore

Non devi essere dispiaciuta, no