Harry Styles – Keep driving: audio, testo e traduzione

Keep driving è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

SCOPRI TUTTE CANZONI, I TESTI E LE TRADUZIONI DEL DISCO!

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Ascolta Keep driving di Harry Styles

Testo di Keep driving di Harry Styles

Black and white film camera

Yellow sunglasses

Ash tray

Swimming pool

Hot wax

Jump off the roof

A small concern with how the engine sounds

We held darkness in withheld clouds

I would ask

“Should we just keep driving?”

Maple syrup

Coffee

Pancakes for two

Hash brown

Egg yolk

I will always love you

A small concern with how the engine sounds

We held darkness in withheld clouds

I would ask

“Should we just keep driving?”

Should we just keep driving?

Passports in foot wells

Kiss her and don’t tells

Wine glass, puff pass

Tea with cyborgs

Riot America

Science and edibles

Life hacks going viral in the bathroom

Cocaine, side boob

Choke her with a sea view

Toothache, bad move

Just act normal

Mocha pot, Monday

It’s all good, hey you

Should we just keep driving?

Should we just keep driving?

Should we just keep driving?

Traduzione di Keep driving di Harry Styles

Cinepresa in bianco e nero

Occhiali da sole gialli

Portacenere

Piscina

Cera calda

Salta giù dal tetto

Una piccola preoccupazione su come suona il motore

Abbiamo tenuto l’oscurità in nubi trattenute

io chiederei

“Dobbiamo continuare a guidare?”

Sciroppo d’acero

Caffè

Frittelle per due

Hash marrone

Tuorlo d’uovo

Ti amerò sempre

Una piccola preoccupazione su come suona il motore

Abbiamo tenuto l’oscurità in nubi trattenute

io chiederei

“Dobbiamo continuare a guidare?”

Dobbiamo continuare a guidare?

Passaporti nei pozzetti

Baciala e non dirlo

Bicchiere da vino, pasta sfoglia

Tè con i cyborg

Rivolta America

Scienza e commestibili

Trucchi di vita che diventano virali in bagno

Cocaina, seno laterale

Soffocala con una vista sul mare

Mal di denti, mossa sbagliata

Comportati normalmente

Moka, lunedì

Va tutto bene, ehi tu

Dobbiamo continuare a guidare?

Dobbiamo continuare a guidare?

Dobbiamo continuare a guidare?