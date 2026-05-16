Eurovision 2026: testo e traduzione di Lienkinheitin in gara per la Finlandia scritto da Giovanna Codella 16 Maggio 2026 Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentano la Finland all’Eurovision 2026. Crediti Foto: Yle/Nelli Kenttä/EBU Se c’è un Paese che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere paura di osare all’Eurovision Song Contest, quel Paese è la Finlandia. Per l’edizione 2026 a Vienna, la delegazione finnica schiera un’accoppiata inedita: la celebre violinista Linda Lampenius e l’icona pop-rock Pete Parkkonen. Insieme portano sul palco Lienkinheitin (che in finlandese significa Lanciafiamme), cantato nella propria lingua madre e in inglese, che unisce l’eleganza degli archi a un’energia industrial e dance. Dietro il titolo d’impatto e l’energia esplosiva della performance, Lienkinheitin nasconde un testo metaforico e dalla forte carica sentimentale. La canzone non parla di distruzione in senso materiale, ma utilizza il “lanciafiamme” come un potente simbolo di dolore nascosto in fondo all’anima. Lienkinheitin narra di una storia conclusa nel peggiore dei modi che lascia ferite che continuano a bruciare, come quelle provocate da un lanciafiamme. Il video della performance a Eurovision Testo Lienkinheitin di Linda Lampenius e Pete Parkkonen Ois viisaampi häipyy täält Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot, sä oot (Liekinheitin) Samas illas, savuu ilmas Etin ihmisjoukost sua Puhut muille, sun tutuille Oot ku et ees tuntis mua Vähän outoo, ettet sä kato mua silmiin Ku viime yönä et saanut musta käsiäs irti Vaik saan sult runtuu Niin se hyvältä tuntuu Ois viisaampi häipyy täält Mut tulel vielkin leikin Miten tunteet vois jäädyttää Ku sä oot liekinheitin? Saat mut palamaan Saan sust palan vaan Oot niin kuuma, mut jääkylmä Sä oot, sä oot (Liekinheitin) (Liekinheitin) Pariin iltaan en sua kii saa Voiko ihminen kuolla kiimaan? Aina kun ollaan iho ihoa vasten Mä saan sust palovammoja kolmannen asteen Oh dear Lord, saanko viel yhen kasteen Kun syntiä taas teen? Ois viisaampi häipyy täält Mut tulel vielkin leikin Miten tunteet vois jäädyttää Ku sä oot liekinheitin? Saat mut palamaan Saan sust palan vaan Oot niin kuumа, mut jääkylmä Sä oot, ѕä oot (Liekinheitin) (Liekinheitin) (Liekinheitin) (Fonte EuroFestivalNews) Traduzione Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene Come potrei congelare i miei sentimenti? Sei, sei (Un lanciafiamme) La solita notte, fumo nell’aria Ti cerco tra la folla Parli dolcemente con i tuoi amici Fingendo di non conoscermi nemmeno È strano che tu non mi guardi negli occhi Quando ieri sera non riuscivi a staccarmi le mani di dosso Mi tratti male, ma dannazione È così bello Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene Ma continuo a giocare con il fuoco Come potrei congelare i miei sentimenti? Quando sei un lanciafiamme Mi dai fuoco Ma non sei mai completamente mio Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio Sei, sei Un lanciafiamme Lanciafiamme Le notti passano, non riesco a raggiungerti Si può morire di caldo? Ogni volta che siamo pelle contro pelle Mi fai ustionare di terzo grado Oh, Signore, un’altra assoluzione Perché ho peccato ancora una volta Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene Ma continuo a giocare con il fuoco Come potrei congelare ciò che provo? Quando sei un lanciafiamme Mi dai fuoco Ma non sei mai completamente mio Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio Tu sei, tu sei (Un lanciafiamme) (Un lanciafiamme) (Un lanciafiamme) Cosa ne pensate della canzone della Finlandia a Eurovision 2026?