Eurovision 2026: testo e traduzione di Lienkinheitin in gara per la Finlandia

Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentano la Finland all’Eurovision 2026. Crediti Foto: Yle/Nelli Kenttä/EBU

Se c’è un Paese che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere paura di osare all’Eurovision Song Contest, quel Paese è la Finlandia. Per l’edizione 2026 a Vienna, la delegazione finnica schiera un’accoppiata inedita: la celebre violinista Linda Lampenius e l’icona pop-rock Pete Parkkonen. Insieme portano sul palco Lienkinheitin (che in finlandese significa Lanciafiamme), cantato nella propria lingua madre e in inglese, che unisce l’eleganza degli archi a un’energia industrial e dance.

Dietro il titolo d’impatto e l’energia esplosiva della performance, Lienkinheitin nasconde un testo metaforico e dalla forte carica sentimentale. La canzone non parla di distruzione in senso materiale, ma utilizza il “lanciafiamme” come un potente simbolo di dolore nascosto in fondo all’anima. Lienkinheitin narra di una storia conclusa nel peggiore dei modi che lascia ferite che continuano a bruciare, come quelle provocate da un lanciafiamme.

Il video della performance a Eurovision

Testo Lienkinheitin di Linda Lampenius e Pete Parkkonen

Ois viisaampi häipyy täält

Miten tunteet vois jäädyttää?

Sä oot, sä oot

(Liekinheitin)

Samas illas, savuu ilmas

Etin ihmisjoukost sua

Puhut muille, sun tutuille

Oot ku et ees tuntis mua

Vähän outoo, ettet sä kato mua silmiin

Ku viime yönä et saanut musta käsiäs irti

Vaik saan sult runtuu

Niin se hyvältä tuntuu

Ois viisaampi häipyy täält

Mut tulel vielkin leikin

Miten tunteet vois jäädyttää

Ku sä oot liekinheitin?

Saat mut palamaan

Saan sust palan vaan

Oot niin kuuma, mut jääkylmä

Sä oot, sä oot

(Liekinheitin)

(Liekinheitin)

Pariin iltaan en sua kii saa

Voiko ihminen kuolla kiimaan?

Aina kun ollaan iho ihoa vasten

Mä saan sust palovammoja kolmannen asteen

Oh dear Lord, saanko viel yhen kasteen

Kun syntiä taas teen?

Ois viisaampi häipyy täält

Mut tulel vielkin leikin

Miten tunteet vois jäädyttää

Ku sä oot liekinheitin?

Saat mut palamaan

Saan sust palan vaan

Oot niin kuumа, mut jääkylmä

Sä oot, ѕä oot

(Liekinheitin)

(Liekinheitin)

(Liekinheitin)

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene

Come potrei congelare i miei sentimenti?

Sei, sei

(Un lanciafiamme)

La solita notte, fumo nell’aria

Ti cerco tra la folla

Parli dolcemente con i tuoi amici

Fingendo di non conoscermi nemmeno

È strano che tu non mi guardi negli occhi

Quando ieri sera non riuscivi a staccarmi le mani di dosso

Mi tratti male, ma dannazione

È così bello

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene

Ma continuo a giocare con il fuoco

Come potrei congelare i miei sentimenti?

Quando sei un lanciafiamme

Mi dai fuoco

Ma non sei mai completamente mio

Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio

Sei, sei

Un lanciafiamme

Lanciafiamme

Le notti passano, non riesco a raggiungerti

Si può morire di caldo?

Ogni volta che siamo pelle contro pelle

Mi fai ustionare di terzo grado

Oh, Signore, un’altra assoluzione

Perché ho peccato ancora una volta

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene

Ma continuo a giocare con il fuoco

Come potrei congelare ciò che provo?

Quando sei un lanciafiamme

Mi dai fuoco

Ma non sei mai completamente mio

Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio

Tu sei, tu sei

(Un lanciafiamme)

(Un lanciafiamme)

(Un lanciafiamme)

Cosa ne pensate della canzone della Finlandia a Eurovision 2026?