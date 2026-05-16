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Eurovision 2026: testo e traduzione di Lienkinheitin in gara per la Finlandia

scritto da Giovanna Codella
finlandia eurovision 2026

Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentano la Finland all’Eurovision 2026. Crediti Foto: Yle/Nelli Kenttä/EBU

Se c’è un Paese che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere paura di osare all’Eurovision Song Contest, quel Paese è la Finlandia. Per l’edizione 2026 a Vienna, la delegazione finnica schiera un’accoppiata inedita: la celebre violinista Linda Lampenius e l’icona pop-rock Pete Parkkonen. Insieme portano sul palco Lienkinheitin (che in finlandese significa Lanciafiamme), cantato nella propria lingua madre e in inglese, che unisce l’eleganza degli archi a un’energia industrial e dance.

Dietro il titolo d’impatto e l’energia esplosiva della performance, Lienkinheitin nasconde un testo metaforico e dalla forte carica sentimentale. La canzone non parla di distruzione in senso materiale, ma utilizza il “lanciafiamme” come un potente simbolo di dolore nascosto in fondo all’anima. Lienkinheitin narra di una storia conclusa nel peggiore dei modi che lascia ferite che continuano a bruciare, come quelle provocate da un lanciafiamme.

Il video della performance a Eurovision

Testo Lienkinheitin di Linda Lampenius e Pete Parkkonen

Ois viisaampi häipyy täält
Miten tunteet vois jäädyttää?
Sä oot, sä oot
(Liekinheitin)

Samas illas, savuu ilmas
Etin ihmisjoukost sua
Puhut muille, sun tutuille
Oot ku et ees tuntis mua
Vähän outoo, ettet sä kato mua silmiin
Ku viime yönä et saanut musta käsiäs irti
Vaik saan sult runtuu
Niin se hyvältä tuntuu

Ois viisaampi häipyy täält
Mut tulel vielkin leikin
Miten tunteet vois jäädyttää
Ku sä oot liekinheitin?
Saat mut palamaan
Saan sust palan vaan
Oot niin kuuma, mut jääkylmä
Sä oot, sä oot
(Liekinheitin)
(Liekinheitin)

Pariin iltaan en sua kii saa
Voiko ihminen kuolla kiimaan?
Aina kun ollaan iho ihoa vasten
Mä saan sust palovammoja kolmannen asteen
Oh dear Lord, saanko viel yhen kasteen
Kun syntiä taas teen?

Ois viisaampi häipyy täält
Mut tulel vielkin leikin
Miten tunteet vois jäädyttää
Ku sä oot liekinheitin?
Saat mut palamaan
Saan sust palan vaan
Oot niin kuumа, mut jääkylmä
Sä oot, ѕä oot
(Liekinheitin)
(Liekinheitin)
(Liekinheitin)

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene
Come potrei congelare i miei sentimenti?
Sei, sei
(Un lanciafiamme)

La solita notte, fumo nell’aria
Ti cerco tra la folla
Parli dolcemente con i tuoi amici
Fingendo di non conoscermi nemmeno
È strano che tu non mi guardi negli occhi
Quando ieri sera non riuscivi a staccarmi le mani di dosso
Mi tratti male, ma dannazione
È così bello

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene
Ma continuo a giocare con il fuoco
Come potrei congelare i miei sentimenti?

Quando sei un lanciafiamme
Mi dai fuoco
Ma non sei mai completamente mio
Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio
Sei, sei
Un lanciafiamme
Lanciafiamme

Le notti passano, non riesco a raggiungerti
Si può morire di caldo?

Ogni volta che siamo pelle contro pelle
Mi fai ustionare di terzo grado
Oh, Signore, un’altra assoluzione
Perché ho peccato ancora una volta

Dovrei essere più saggio, dovrei andarmene
Ma continuo a giocare con il fuoco
Come potrei congelare ciò che provo?
Quando sei un lanciafiamme
Mi dai fuoco
Ma non sei mai completamente mio
Oh, così caldo, eppure freddo come il ghiaccio
Tu sei, tu sei
(Un lanciafiamme)
(Un lanciafiamme)
(Un lanciafiamme)

Cosa ne pensate della canzone della Finlandia a Eurovision 2026?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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