ESC 2020 cancellato: Senhit lancia Freaky sul web!

San Marino avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision 2020 con la cantante italo-eritrea Senhit, al ritorno in gara dopo il debutto al contest nel 2011. Il suo brano, “Freaky!” era stato scelto solo pochi giorni fa, tramite un contest online lampo.

L’emergenza sanitaria ferma anche l’Eurovision Song Contest 2020, Senhit ha così reagito all’annullamento dell’edizione di quest’anno:



Sono molto dispiaciuta. Come sapete l’Eurovision 2020 è stato cancellato. Una scelta dolorosa, sicuramente, ma forse inevitabile, per il bene di tutti. Ma la musica rimane e, in periodi come questi, ci può dare la forza di andare avanti. #Freaky è una canzone che celebra la vita, la libertà, l’amore in tutte le sue forme.

Senhit - FREAKY! (Official Video) [Eurovision 2020]

Watch this video on YouTube

Proprio per questo motivo, ha dichiarato che nei prossimi giorni condividerà con tutti la coreografia di #Freaky che sta preparato insieme a Luca Tommassini: “Perché la vita passa troppo in fretta, ora non preoccuparti“

«In questo momento di emergenza mondiale, abbiamo bisogno di sentirci vicini, di ballare e di sorridere, per questo voglio regalare a tutto il mondo eurovisivo la coreografia che stiamo mettendo in piedi da settimane con Luca, nella speranza che doni un sorriso in questi giorni in cui dobbiamo essere più che mai uniti» afferma Senhit.

La notizia è stata comunicata oggi, ma la musica, nonostante tutto, non si ferma! Nei prossimi giorni sui canali social della cantante sarà presentato anche il video tutorial per imparare la coreografia di “Freaky!” in pieno spirito #iorestoacasa perché la musica non conosce confini.

Ora non ci resta che attendere il video tutorial per imparare insieme a Senhit la coreografia di “Freaky!”