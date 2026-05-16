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Di cosa parla Ferto di Akyalas, in gara per la Grecia ad Eurovision 2026

scritto da Giovanna Codella
akylas ferto - grecia eurovision 2026

Akylas con Ferto per la Grecia durante il Secondo Rehearsal al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti Foto: Alma Bengston/EBU

La Grecia si presenta sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 con una delle proposte più audaci. A rappresentare il Paese è Akylas (all’anagrafe Akylas Mytilineos), cantautore e polistrumentista classe 1999 originario di Serres. Considerato un vero fenomeno del pop alternativo e un’ icona queer della scena ellenica, l’artista greco ha conquistato il pubblico europeo con un brano ipnotico.

A un primo ascolto, Ferto di Akylas si presenta come una traccia dance-pop ed elettronica ad altissima energia. Il suo impatto risiede in un forte contrasto: la fusione tra il suono ancestrale della lira greca e i ritmi incalzanti della techno. Tuttavia, dietro questa facciata nata per far ballare, si nasconde un testo concettuale e intimo, quasi un inno di resilienza collettiva.

Il video della performance a Eurovision

Testo Ferto di Akylas

Prépi na péxo, den tha páo páso
Mi ambición es fuego, nunca fracaso
No hay límite, todo lo arraso
Kinigáo ta páda méhri na ta ftáso

Thélo éna stéma ki énan thróno na kátso
Ena block epitagón ke check se ólus na grápso
Fére mu éna potó pu thélo na xedipsáso
Férta mu óla óla páli den tha hortáso

Real estate, férto
Sashimi tuna, férto
Hrisó rolói yialí designer
Su léo férto
Leather palto, férto
Ke escargot, férto
Rally cars, yacht me stars
Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto

Je veux le sommet, pas juste un pas
Rien ne me suffit, je réclame tout ça
Akómi ki óla den ine arketá
Thélo tósa polá
Pu den ine aptá
Thélo dóxa eoniótita ke leftá
Rúha epilégmena pu ne tóso akrivá
Na fonázun to ónoma mu tóso dinatá
Ke na horévo, horévo óso páo psilá

Diamond rings, férto
Cuban links, férto
Submarines, jet machines thélo opóte férto
Gi ki uranó, férto
Ton kósmo ólo, férto
Endós ki ektós planíti, an den to ho férto

Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Férto mu, Férto mu, Férto
Su ípa férto

Thélo dóxa eoniótita ke leftá
Rúha epilégmena pu ne tóso akrivá
Na fonázun to ónoma mu tóso dinatá
Na léne férto mas Akyla, férto

Kíta mama
Ósa sterithíkame paliá
Niótho pos tha kataféro
Na prosféro mi mas lípsi káti xaná
Des me mamá
Agorázo na klíso kená
Tha su páro ke séna polá
Spítia amáxia ke exohiká
Vévea, an kerdíso
Whatever, katálaveѕ, opóte

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Devo giocare, non mi arrendo
La mia ambizione è un fuoco, non fallisco mai
Nessun limite, distruggo tutto
Inseguo ogni cosa finché non la prendo

Voglio una corona e un trono su cui sedermi
Una pila di assegni, firmando assegni per tutti
Portami da bere, ho bisogno di dissetarmi
Portami tutto, tutto, non sarò ancora sazio

Immobili, portali
Tonno sashimi, portali
Orologio d’oro, occhiali da sole firmati
Te lo dico, portali
Cappotto di pelle, portalo
E lumache, portale
Auto da rally, yacht con le stelle
Ho detto portali

Portali a me, portali a me, portali
Portali a me, portali a me, portali
Portali a me, portali a me, portali
Te l’ho detto, portali

Portali a me, portali a me, portali
Portali a me, portali a me, portali
Portali a me, portali a me Portamelo, portamelo

Voglio la vetta, non solo un gradino
Niente mi basta, voglio tutto
Anche tutto non mi basta
Voglio così tante cose
Che sono intangibili
Voglio gloria, eternità e soldi
Vestiti scelti con cura che costano troppo
Voglio che urlino il mio nome a squarciagola
E ballare, ballare mentre salgo

Anelli di diamanti, portameli
Maglie cubane, portameli
Sottomarini, jet, li voglio, quindi portameli
Terra e cielo, portameli
Il mondo intero, portameli
Sul pianeta e fuori dal pianeta, se non ce l’ho, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli
Portatemelo, portamelo, portameli
Portatemelo, portamelo, portameli
Te l’ho detto, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli
Portatemelo, portamelo, portameli
Portatemelo, portamelo, portameli Te l’ho detto, portalo

Voglio gloria, eternità e soldi
Vestiti scelti con cura che costano troppo
Voglio che urlino il mio nome a gran voce
Dicendo “Portacelo, Akylas, portalo”

Guarda, mamma
Tutte le cose a cui abbiamo dovuto rinunciare allora
Sento che ce la farò
Restituire, assicurarmi che non ci manchi mai più nulla
Guardami, mamma
Sto comprando cose per colmare i vuoti
Ti comprerò tutto anche a te
Case, macchine e case per le vacanze
Sì, se vinco
Qualunque cosa, la avrai, quindi…

Il significato di Ferto di Akylas

Il brano analizza in modo lucido e schietto il materialismo della società contemporanea. Akylas canta della costante fame umana di accumulare oggetti e status, descrivendola come un disperato e vano tentativo di colmare vuoti interiori ed emotivi lasciati da passate privazioni.

L’anima più autentica della canzone è però strettamente autobiografica ed emerge con forza anche durante la performance live. Akylas ha vissuto un’infanzia segnata da difficoltà economiche. Ferto è un omaggio viscerale agli sforzi di sua madre che lavorava ininterrottamente per garantirgli un futuro. Il pezzo si trasforma così nel riscatto di un figlio che, arrivato su uno dei palchi più importanti del mondo, vuole “restituire” e dedicare il proprio successo alla persona che ha fatto tanto per lui.

Cosa ne pensate della canzone della Grecia a Eurovision 2026?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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