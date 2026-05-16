Di cosa parla Ferto di Akyalas, in gara per la Grecia ad Eurovision 2026

Akylas con Ferto per la Grecia durante il Secondo Rehearsal al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti Foto: Alma Bengston/EBU

La Grecia si presenta sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 con una delle proposte più audaci. A rappresentare il Paese è Akylas (all’anagrafe Akylas Mytilineos), cantautore e polistrumentista classe 1999 originario di Serres. Considerato un vero fenomeno del pop alternativo e un’ icona queer della scena ellenica, l’artista greco ha conquistato il pubblico europeo con un brano ipnotico.

A un primo ascolto, Ferto di Akylas si presenta come una traccia dance-pop ed elettronica ad altissima energia. Il suo impatto risiede in un forte contrasto: la fusione tra il suono ancestrale della lira greca e i ritmi incalzanti della techno. Tuttavia, dietro questa facciata nata per far ballare, si nasconde un testo concettuale e intimo, quasi un inno di resilienza collettiva.

Il video della performance a Eurovision

Testo Ferto di Akylas

Prépi na péxo, den tha páo páso

Mi ambición es fuego, nunca fracaso

No hay límite, todo lo arraso

Kinigáo ta páda méhri na ta ftáso

Thélo éna stéma ki énan thróno na kátso

Ena block epitagón ke check se ólus na grápso

Fére mu éna potó pu thélo na xedipsáso

Férta mu óla óla páli den tha hortáso

Real estate, férto

Sashimi tuna, férto

Hrisó rolói yialí designer

Su léo férto

Leather palto, férto

Ke escargot, férto

Rally cars, yacht me stars

Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Je veux le sommet, pas juste un pas

Rien ne me suffit, je réclame tout ça

Akómi ki óla den ine arketá

Thélo tósa polá

Pu den ine aptá

Thélo dóxa eoniótita ke leftá

Rúha epilégmena pu ne tóso akrivá

Na fonázun to ónoma mu tóso dinatá

Ke na horévo, horévo óso páo psilá

Diamond rings, férto

Cuban links, férto

Submarines, jet machines thélo opóte férto

Gi ki uranó, férto

Ton kósmo ólo, férto

Endós ki ektós planíti, an den to ho férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Su ípa férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Férto mu, Férto mu, Férto

Su ípa férto

Thélo dóxa eoniótita ke leftá

Rúha epilégmena pu ne tóso akrivá

Na fonázun to ónoma mu tóso dinatá

Na léne férto mas Akyla, férto

Kíta mama

Ósa sterithíkame paliá

Niótho pos tha kataféro

Na prosféro mi mas lípsi káti xaná

Des me mamá

Agorázo na klíso kená

Tha su páro ke séna polá

Spítia amáxia ke exohiká

Vévea, an kerdíso

Whatever, katálaveѕ, opóte

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Devo giocare, non mi arrendo

La mia ambizione è un fuoco, non fallisco mai

Nessun limite, distruggo tutto

Inseguo ogni cosa finché non la prendo

Voglio una corona e un trono su cui sedermi

Una pila di assegni, firmando assegni per tutti

Portami da bere, ho bisogno di dissetarmi

Portami tutto, tutto, non sarò ancora sazio

Immobili, portali

Tonno sashimi, portali

Orologio d’oro, occhiali da sole firmati

Te lo dico, portali

Cappotto di pelle, portalo

E lumache, portale

Auto da rally, yacht con le stelle

Ho detto portali

Portali a me, portali a me, portali

Portali a me, portali a me, portali

Portali a me, portali a me, portali

Te l’ho detto, portali

Portali a me, portali a me, portali

Portali a me, portali a me, portali

Portali a me, portali a me Portamelo, portamelo

Voglio la vetta, non solo un gradino

Niente mi basta, voglio tutto

Anche tutto non mi basta

Voglio così tante cose

Che sono intangibili

Voglio gloria, eternità e soldi

Vestiti scelti con cura che costano troppo

Voglio che urlino il mio nome a squarciagola

E ballare, ballare mentre salgo

Anelli di diamanti, portameli

Maglie cubane, portameli

Sottomarini, jet, li voglio, quindi portameli

Terra e cielo, portameli

Il mondo intero, portameli

Sul pianeta e fuori dal pianeta, se non ce l’ho, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli

Te l’ho detto, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli

Portatemelo, portamelo, portameli Te l’ho detto, portalo

Voglio gloria, eternità e soldi

Vestiti scelti con cura che costano troppo

Voglio che urlino il mio nome a gran voce

Dicendo “Portacelo, Akylas, portalo”

Guarda, mamma

Tutte le cose a cui abbiamo dovuto rinunciare allora

Sento che ce la farò

Restituire, assicurarmi che non ci manchi mai più nulla

Guardami, mamma

Sto comprando cose per colmare i vuoti

Ti comprerò tutto anche a te

Case, macchine e case per le vacanze

Sì, se vinco

Qualunque cosa, la avrai, quindi…

Il significato di Ferto di Akylas

Il brano analizza in modo lucido e schietto il materialismo della società contemporanea. Akylas canta della costante fame umana di accumulare oggetti e status, descrivendola come un disperato e vano tentativo di colmare vuoti interiori ed emotivi lasciati da passate privazioni.

L’anima più autentica della canzone è però strettamente autobiografica ed emerge con forza anche durante la performance live. Akylas ha vissuto un’infanzia segnata da difficoltà economiche. Ferto è un omaggio viscerale agli sforzi di sua madre che lavorava ininterrottamente per garantirgli un futuro. Il pezzo si trasforma così nel riscatto di un figlio che, arrivato su uno dei palchi più importanti del mondo, vuole “restituire” e dedicare il proprio successo alla persona che ha fatto tanto per lui.

Cosa ne pensate della canzone della Grecia a Eurovision 2026?