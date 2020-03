Eurovision Song Contest 2020: chi è Senhit la cantante di San Marino?

Senhit senza ombra di dubbio è una delle più affascinanti partecipanti dell’Eurovision Song Contest 2020.

La cantante italo-eritrea Senhit il prossimo Maggio sarà in gara all‘Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino, che parteciperà così per l’undicesimo anno.

Per lei quest’anno sarà un gradito ritorno al concorso, infatti già nel 2011 rappresentò San Marino alla gara canora con Stand By.



Senit - Stand By (San Marino) Live 2011 Eurovision Song Contest

In questa settantesima edizione tornerà in gara forte dell’esperienza fatta sui palchi dei club di tutta Europa e degli Stati Uniti, con brani sia in italiano sia in inglese.

Il successo del recente singolo dal sound elettro pop “Dark Room” è stato uno dei motivi che ha spinto San Marino a volerla di nuovo in sua rappresentanza. Lo staff artistico è capitanato dall’eclettico creative director Luca Tommassini.

Ecco l’audiovideo ufficiale del brano di Senhit “Freaky!”

Senhit - Freaky! - San Marino 🇸🇲 (Eurovision 2020)

Chi é Senhit: ecco le curiosità sulla rappresentane di San Marino!

Senhit, pseudonimo di Senhit Zadik Zadik, è nata a bologna il 1 ottobre 1979 da genitori eritrei.

Durante gli studi coltiva la passione per la musica ed il teatro, ed ha iniziato la sua carriera musicale interpretando ruoli da protagonista in musical di successo come Il re Leone (2001/2002) realizzato dalla Walt Disney in Germania, gli svizzeri Hair (2002) e Fame (1999/2000).

Inoltre la cantante vanta collaborazioni di tutto rispetto con Massimo Ranieri in Il grande Campione (2001/2002), e con gli Stadio, con i quali ha avuto l’occasione di girare in tournée facendosi conoscere anche dal pubblico italiano.

Che ne pensate di Senhit e della sua “Freaky!”? Fate il tifo per lei a Eurovision 2020?