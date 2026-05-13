Random pubblica venerdì 15 maggio il suo nuovo singolo Fino alla Luna

Random torna con il suo nuovo singolo Fino alla Luna, da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Puoi pre-salvare il nuovo brano del rapper a questo link.

Venerdì 15 maggio alle ore 14.00 sarà disponibile su YouTube il videoclip della canzone, un racconto futuristico con la regia di Samuele Apperti e la partecipazione del ballerino Alessio Lapadula, in veste di ballerino e coreografo, e di Camilla Caimi.

Random parla di Fino alla Luna

Il brano pop racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. In un tempo dominato dal rumore e dalla velocità, tra milioni di volti che si incrociano senza davvero incontrarsi, Random costruisce una narrazione che parte dal caos per arrivare all’essenziale.

Come se esistesse un filo nascosto che lega due metà della stessa storia, Fino alla Luna si muove tra caso e destino, trasformando l’incontro nell’inevitabile che resiste anche quando tutto si perde.

“Fino alla Luna è un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza.” – afferma Random – “Un appello a restare in ascolto di connessioni vere, quelle che diventano amore in tutte le sue forme: per qualcuno, per ciò in cui crediamo o per quello che ci fa sentire vivi. Oggi vivo la musica in modo diverso, non mi interessa più rincorrere numeri o classifiche, ma lasciare qualcosa di reale, che possa far riflettere, aiutare anche solo una persona o accendere qualcosa dentro”.

Fino alla Luna ci conduce in un viaggio universale che sperimenta da un lato disorientamento e dall’altro, la sensazione che alcuni legami non siano casuali, ma necessari. La metafora della luna amplifica questa tensione, trasformando la distanza in uno spazio condiviso, quasi sospeso, dove la notte non è solo assenza ma attraversamento. In questo spazio, la presenza di altro, diventa un punto fermo che non si spegne, capace di orientare anche quando tutto il resto perde direzione.