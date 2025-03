Selena Gomez e Benny Blanco – I Said I Love You First (Testi e Traduzioni)

Selena Gomez e Benny Blanco hanno finalmente pubblicato il loro primo album collaborativo, intitolato I Said I Love You First, oggi, 21 marzo 2025. Questo progetto musicale è un viaggio emozionale che celebra la loro relazione e il loro amore, attraverso 14 tracce che spaziano tra ballate malinconiche, pop irresistibile e sonorità elettroniche contemporanee.

L’album è un mix di emozioni e sound innovativi, con testi che raccontano la vulnerabilità e la forza dell’amore. La traccia Sunset Blvd, ad esempio, celebra il luogo del loro primo appuntamento, mentre Ojos Tristes vuole abbracciare le radici latine di Selena.

La collaborazione tra Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams nella traccia Call Me When You Break Up è, in particolare, uno dei pezzi più sorprendenti del progetto. La canzone esplora temi di rottura e nostalgia, con un testo che riflette, con leggerezza, la vulnerabilità dei rapporti umani.

Tracklist I Said I Love You First (Testi e Traduzioni):

1. I Said I Love You First

2. Younger and Hotter Than Me

3. Call Me When You Break Up (feat. Gracie Abrams)

4. Ojos Tristes

5. Don’t Wanna Cry

6. Sunset Blvd

7. Cowboy

8. Bluest Flame

9. How Does It Feel to Be Forgotten

10. Do You Wanna Be Perfect

11. You Said You Were Sorry

12. I Can’t Get Enough

13. Don’t Take It Personally

14. Scared of Loving You

(In aggiornamento)

Che ne pensi di questo progetto di Selena Gomez e Benny Blanco? Ti incuriosisce ascoltarlo?