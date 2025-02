Amici 24: Nicolò Filippucci è il primo allievo a ricevere la maglia del Serale

Domenica 2 febbraio 2025 è stata una giornata emozionante per gli spettatori di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata, la professoressa Anna Pettinelli ha consegnato la tanto ambita maglia d’oro a Nicolò Filippucci, rendendolo il primo allievo ad accedere al Serale di questa edizione.

Nicolò ha affrontato una sfida contro Filippo, interpretando la canzone Chandelier di Sia. Nonostante la difficoltà del brano, Nicolò ha brillato sul palco e ha ricevuto il plauso dei giudici. Charlie Rapino, giudice della sfida, ha ammesso di non amare molto il pezzo portato dall’allievo, ma di essere riuscito ad apprezzarlo proprio grazie al talento del ragazzo.

Anna Pettinelli, ha chiesto un’ulteriore esibizione a Nicolò e ha deciso di premiarlo con la maglia del Serale, un momento che ha lasciato tutti sorpresi e qualcuno commosso. “Ho pianto, ammetto che mi sono commossa anche io, tante volte ho trovato ingiuste le classifiche e ho visto che Nicolò si è impegnato, ora tutti i discorsi che ho sentito in passato vanno a farsi friggere,” ha detto la Pettinelli.

È interessante notare che, prima di questa svolta, il giovane era stato giudicato dai suoi compagni cantanti in maniera molto negativa. Alla domanda “Chi secondo voi merita il Serale in base al merito e al talento?”, tutti lo avevano collocato all’ultimo posto. Questo ha provocato lo sgomento di Anna, poiché i criteri di giudizio adottati dai compagni sembravano molto discutibili.

Espressioni come “non mi arriva” o “non ha un progetto musicale già pronto” sono stati utilizzati per giustificare l’ultimo posto, nonostante la domanda fosse un’altra. È chiaro che il giudizio su chi merita o meno di stare su un palcoscenico importante come quello del Serale non può essere in base alle amicizie e a degli effimeri criteri commerciali.

Nicolò, incredulo e commosso, ha ricevuto la maglia con lacrime agli occhi, segnando un momento di grande emozione per lui e per gli spettatori. Questo evento ha segnato l’inizio del Serale di Amici 24, una fase cruciale della competizione che vedrà i talenti della scuola lottare per il titolo finale.