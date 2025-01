Amici 24: Alessio Di Ponzio lascia la scuola per infortunio, la dedica di Emanuel Lo

Alessio Di Ponzio si è infortunato durante una lezione ad Amici 24. Il ballerino ha subìto un’importante lesione al piede che richiederà un intervento chirurgico e dopo dovrà rimanere fermo per almeno sette settimane prima di tornare a ballare. Inevitabile, quindi, la sua uscita dalla scuola.

Non tutto è però perduto perché Maria De Filippi ha annunciato che Alessio potrà tornare nella prossima edizione del talent show. È stata una notizia molto dolorosa per l’allievo e i suoi compagni di classe, ma c’è speranza che possa tornare ancora più forte.

Nonostante la situazione difficile, il ballerino ha ricevuto molte parole di incoraggiamento anche dal suo coach Emanuel Lo. Emanuel ha pubblicato una dedica sui social media, esprimendo il suo orgoglio e augurandogli una pronta guarigione.

“Ale bello, sono orgoglioso di averti avuto con me in questo pezzo di strada, ti ho visto trasformarti lasciandoti andare come mi avevi promesso, hai un dono meraviglioso che parte dalla persona che sei, nulla è perduto, e ricordati che c’è un cappello che ti aspetta, tu sai, a presto”.

“Grazie Maestro per aver creduto in me fin dall’inizio e per questo percorso stupendo, l’anno prossimo continueremo più forti che mai ti voglio bene a presto” è stata la risposta di Alessio.

È interessante notare che anche altri due concorrenti, Andreas Muller e Mattia Zenzola, in passato hanno dovuto interrompere il loro percorso a causa di un infortunio. Entrambi sono poi tornati e hanno vinto le successive edizioni del talent show.

È bello vedere il supporto che sta ricevendo Alessio in questo momento delicato, dagli spettatori che in lui vedevano un potenziale vincitore della categoria ballo di Amici 24 e forse il vincitore assoluto. Speriamo che la guarigione proceda bene e che possa tornare a fare ciò che ama di più: ballare!