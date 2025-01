Luk3: il nuovo inedito Piangi su tutte le piattaforme digitali

Dalla mezzanotte del 27 gennaio, è fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Luk3, intitolato Piangi, che è stato presentato durante la puntata di ieri (domenica 26 gennaio) di Amici.

Il singolo è stato scritto dal giovane allievo, Luca Pasquariello (Luk3), Rondine e Stefano Tartaglino ed è stato prodotto da Steve Tarta. Luk3 ha scritto questa canzone durante un periodo di crisi personale, cercando di esprimere le sue emozioni attraverso la musica. Il brano si discosta dalla leggerezza e dalla spensieratezza dei precedenti Parigi in motorino e Valentine mostrando un lato inedito di Luca.

Testo Piangi di Luk3

In fondo in ogni lacrima c’è un poco di diverso

Dalla bambina a scuola che si tiene tutto dentro

A quella madre di tre figli fuori la stazione

Chi piange sotto la sua giacca e non si fa vedere

Gente che piange in macchina dentro a una galleria

Da soli ad una festa mentre gli altri vanno via

Sentirsi vulnerabile a volte è capitato pure a me

Piangi piangi che ti libera

Manda al vento le fragilità

Siamo le notti d’inverno

Che fuori fa un freddo

Ma piangi che ti scalderà

Piangi piangi che ti libera

Chiudi casa e sali in macchina

E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia

Piangi piangi che ti libera

A volte cerco l’impossibile

Sui sedili di una metro con l’umore sottozero

Mi allontano tra le pagine

Cerco un modo per andarmene

Tu che ne sai di me

Delle mie paranoie

Parlano per me sotto gli occhi le borse

Che sentirsi invisibile a volte è capitato pure a me

Piangi piangi che ti libera

Manda al vento le fragilità

Siamo le notti d’inverno

Che fuori fa un freddo

Ma piangi che ti scalderà

Piangi piangi che ti libera

Chiudi casa e sali in macchina

E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia

È in Dio che cerco un modo per calmarmi nel casino

E piango come un bambino

Come fa ogni giorno un padre dentro un ufficio

Qualcuno al cimitero e qualcuno davanti a un frigo

Piangi piangi che ti libera

Chiudi casa e sali in macchina

E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia

Piangi piangi che ti libera

