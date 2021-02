Testi Canzoni Sanremo 2021: a breve li scopriremo in formato integrale insieme grazie alle tradizionali anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni. Ma siete curiosi di scoprire di che cosa parlano?



In una serie di interviste esclusive concesse ai microfoni di Rai Play i 26 Big in gara hanno spiegato per filo e per segno non solo di che cosa parlano i loro pezzi ma anche i loro significati nascosti.

Inoltre, i partecipanti alla prossima edizione della Kermesse canora hanno rivelato che cosa si aspettano da questo festival e quali sono i loro gesti scaramantici. E una buona dose di fortuna, questa volta, sarà senza ombra di dubbio necessaria.

A causa dell’emergenza Covid che ancora imperversa nel nostro paese, infatti, il Festival di Sanremo 2021 sarà senza ombra di dubbio diverso dagli altri. Gli artisti dovranno attenersi a delle rigide regole di sicurezza per evitare il più possibile le occasioni di contagio. Tutta la città sarà blindata e il pubblico cittadino, diventato negli anni cardine della manifestazione, dovrà accontentarsi dello show televisivo.

Testi Canzoni Sanremo 2021: ecco di che cosa parlano!