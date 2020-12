Significato testo E invece sì di Bugo: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Significato testo E invece sì di Bugo: l’artista parla del suo pezzo sanremese

Ecco come Bugo ha parlato del suo pezzo:

La canzone che porto a Sanremo si intitola E invece sì, è una canzone a cui tengo tanto come in genere tutte le mie canzoni come l’ultima che ho portato a Sanremo, è una canzone per quello che racconto importante e mi auguro empatica con gli altri. La canzone ha un taglio molto classico nel senso che rientra nel genere musica leggera italiana. Io vivo l’occasione della mia vita e quindi Sanremo con grande entusiasmo Porterò il mio entusiasmo la mia grinta, la voglia di fare e di divertirsi che è proprio del mio carattere. Dovrà essere una rinascita, in tutti i sensi, mi auguro che le persone che guarderanno il Festival ritrovino l’entusiasmo al di là di tutta la negatività che ci ha purtroppo colpito nel 2020.

L’appuntamento con Bugo al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.