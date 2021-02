Streaming Daytime Amici Amazon Prime Video: ecco come vederlo!

Il talent show di Amici di Maria De Filippi sta per approdare su Amazon. A dare questa notizia è DavideMaggio.it che ha appena annunciato che il daytime sarà presto disponibile su Amazon Prime Video.

L’arrivo di Amici sul servizio on demand, in realtà, era stato già ipotizzato qualche mese fa quando la conduttrice ne aveva parlato al Corriere della sera. Ecco cosa aveva detto Maria De Filippi in quell’occasione.

Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe. Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv.

Streaming Daytime Amici su Amazon: cosa succede al daytime su Canale 5 e Italia 1?

Proprio perché, stando alle parole della conduttrice, la disponibilità del talent sulla piattaforma non toglierebbe telespettatori a Madiaset, per ora non c’è motivo di credere che possa cambiare qualcosa per la striscia quotidiana su Canale 5 e Italia 1.

Non si tratterebbe, dunque, di una collaborazione vincolante come quella tra il programma e Discovery, dove è stato trasmesso il daytime negli ultimi anni. Per il momento, quella di Amazon sembrerebbe solo un’ulteriore vetrina per dare visibilità al programma e avvicinarsi ancora di più alla Generazione Z, al modo di fruire la tv da parte dei giovanissimi.

Resta da vedere quando di preciso il daytime sarà anche su Prime Video, se a partire da questa edizione oppure dalla prossima. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più a riguardo. E voi cosa ne pensate dell’arrivo di Amici su Amazon?