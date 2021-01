Significato testo Un milione di cose da dirti di Ermal Meta: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?

Qual è il significato del testo della canzone Un milione di cose da dirti, il brano che a marzo Ermal Meta presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Ermal Meta

Ecco come Ermal Meta ha parlato del suo pezzo:

La canzone che porto in gara è Un milione di cose da dirti, è una canzone d’amore, raccontare di cosas parla la canzone è molto difficile, è una sempkicissima canzoned’amore. Le sonorità non sono molto definite è uan canzone molto rarefatta, in realtà. Non saprei cosa dire a riguardo delle sonorità della canzone, ma poi la muisca è fatta per le orecchie, non per le parole. Questo festival lo affronterò con uno spirito diverso rispetto agli altri, perché questa è una canzone diversa rispeto alle altre che ho portato in passato, sicuramente quello che ci sarà in comune rispetto alle altre sarà una grande goia. Rinascita è il tema del nuovo sanremo ed è un tema bellissimo, perché l’anno che abbiamo passato non è stato facile. Quello che più mi manca sono i concerti, penso a gente che non ha paura di abrbacciarsi e di stare a un millimetro uno dall’altro. Non ho gesti scaramantici penso che mi porterebbero a deconcentrarmi. Cerco di restare in silenzio il più possibile prima di cantare, poi vado sul palco e lo affronto,c come viene viene.