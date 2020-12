Significato testo Dieci di Annalisa: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Qual è il significato del testo della canzone Dieci, il brano che a marzo del prossimo anno Annalisa presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista ligure stessa, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Annalisa.

Significato testo Dieci di Annalisa: l’artista calabrese parla del suo pezzo sanremese

Ecco come Annnalisa Scarrone ha parlato del suo pezzo:

La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di mia dichiarazione d’amore nei confronti della musica. Si parla della storia di questo amore che non vuole finire e che si aggrappa alle ultime volte, che poi alla fine non sono mai le ultime. Al tempo stesso c’è dentro la grinta, la voglia di non arrendersi, di ripartire e anche la voglia di condividere la mia voglia di fare musica. Una cosa che faccio da dieci anni, appunto. Colgo l’occasione per condividere quetsa mia festa personale. La mia canzone è una canzone emozionante, emotiva, dove davvero c’è un grosso coinvolgimento mio personale. Le sonorità sono quelle di una ballad moderna, c’è l’elettronica mitigata dal calore degli strmenti veri suonati,è un bell’equilibro fra questi mondi. Sono mondi al servizio sempre del testo, del racconto delle parole.

L’appuntamento con Annalisa al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.