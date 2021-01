Significato testo Ti piaci così di Malika Ayane: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone della cantante, il brano che a marzo presenterà sul palco dell’Ariston? A rivelarcelo è l’artista milanese, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay.

Qui sotto potete recuperare il video con l’intervista a Malika Ayane, che ha partecipato al Festival sei anni fa con il brano intitolato Adesso e qui. Ecco di cosa parla la nuova canzone che porterà in gara per questa edizione.

La mia canzone più che raccontare cerca di descrivere la sensazione che si prova quando ci si ritrova, ci si rivede e si sente un gran bisogno di esprimersi in qualunque forse. Semplicemente vivere e non esistere.

Non so ancora bene che sonorità avrà la canzone. La sto provando a suonare in più modi possibili, in modo che la sensazione possa arrivare con efficacia.

Questo Festival è il primo incontro pubblico dopo un momento difficile. L’essere umano che affronta questa cosa si trova con un po’ di smarrimento, ma lo stato d’animo principale con cui mi muoverò è lo stupore. Voglio riprendere ogni cosa che prima si dava per scontata.